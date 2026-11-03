Việt Nam và Séc tăng cường hợp tác chống tội phạm

Ngày 3/11, tại Hà Nội, Trung tướng Trần Minh Tiến, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Chánh Văn phòng INTERPOL Việt Nam và Ngài JANDA David, Cục trưởng Cục Hợp tác Cảnh sát quốc tế, Chánh Văn phòng INTERPOL, Tổng cục Cảnh sát Cộng hòa Séc đồng chủ trì Hội nghị INTERPOL song phương Việt Nam – Séc lần thứ nhất.

Tham dự Hội nghị, Đoàn đại biểu Bộ Công an có đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Cảnh sát Kinh tế, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại, Công an thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn đại biểu Séc gồm các đại biểu từ Cục Hợp tác Cảnh sát quốc tế, các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát Cộng hòa Séc, Đại sứ quán Séc tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Trần Minh Tiến và ngài JANDA David bày tỏ vui mừng khi Việt Nam và Cộng hoà Séc có mối quan hệ truyền thống lâu đời với nhiều thành tựu vững chắc, được xây dựng trên cơ sở hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Năm 2025 hai nước đã nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược, mở ra chương mới trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Cộng hoà Séc. Cùng với đó, quan hệ hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát hai nước trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia ngày càng phát triển tốt đẹp, thiết thực và đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; góp phần không nhỏ vào công cuộc đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo chương trình nghị sự, hai bên đã tập trung đánh giá về những kết quả hợp tác đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã qua kênh hợp tác INTERPOL, tương trợ tư pháp về hình sự. Hai bên nhận định, mặc dù giữa hai nước có sự khác biệt về pháp luật cũng như khoảng cách địa lý nhưng thời gian qua lực lượng Cảnh sát Việt Nam và Séc đều hợp tác chặt chẽ trong trao đổi thông tin tội phạm, phối hợp xác minh, điều tra nhanh, hiệu quả nhiều vụ án, vụ việc xuyên quốc gia liên quan đến các lĩnh vực tội phạm về ma túy, rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cư trú trái phép, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng...

Trung tướng Trần Minh Tiến, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Chánh Văn phòng INTERPOL Việt Nam tiếp xã giao Ngài JANDA David, Cục trưởng Cục Hợp tác Cảnh sát quốc tế, Chánh Văn phòng INTERPOL, Tổng cục Cảnh sát Cộng hòa Séc.

Với những nỗ lực trong công tác hợp tác quốc tế giữa lực lượng Cảnh sát Việt Nam và Séc, tình hình tội phạm xuyên quốc gia có liên quan đến hai nước cũng như tình hình công dân Việt Nam vi phạm pháp luật tại Séc và công dân Séc vi phạm pháp luật tại Việt Nam ngày càng được kiểm soát, tỷ lệ vi phạm được kéo giảm trong những năm gần đây.

Tại hội nghị, Cảnh sát Việt Nam và Cộng hòa Séc cùng chia sẻ về tình hình tội phạm ma túy, tội phạm lừa đảo trực tuyến tại mỗi nước; các nỗ lực của Cảnh sát 2 nước trong phòng chống 2 loại tội phạm này, từ hoàn thiện cơ sở pháp lý, điều tra, xử lý các vụ án đến tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân mỗi nước trong phòng ngừa tội phạm. Đây là những kinh nghiệm hữu ích giúp Cảnh sát Việt Nam nghiên cứu, vận dụng, phục vụ thực tiễn công tác điều tra, xử lý tội phạm tại Việt Nam.

Kết thúc hội nghị, hai bên đã đạt được sự nhất trí cao về 7 nội dung, phương hướng hợp tác trong thời gian tới, trong đó tập trung vào việc Văn phòng INTERPOL hai nước tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan đầu mối trong hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát hai nước để trực tiếp hoặc đôn đốc cơ quan liên quan tổ chức xác minh, sớm có phản hồi đối với các yêu cầu trao đổi thông tin tội phạm qua kênh INTERPOL, tương trợ tư pháp về hình sự và phối hợp điều tra, truy bắt các đối tượng truy nã, dẫn độ tội phạm của phía bên kia; duy trì cơ chế Hội nghị INTERPOL song phương thường niên; thiết lập “đường dây nóng” giữa Văn phòng INTERPOL hai nước; thiết lập cơ chế làm việc định kỳ 06 tháng một lần giữa sĩ quan liên lạc Cảnh sát Séc tại Việt Nam và Văn phòng INTERPOL Việt Nam để nâng cao hiệu quả phối hợp điều tra, xử lý các vụ việc phát sinh liên quan hai nước.

Đồng thời, hai bên cũng nhất trí sẽ tăng cường trao đổi thông tin về tình hình công dân nước này vi phạm pháp luật, phạm tội tại nước kia, nhất là thông tin về các đối tượng tình nghi nhập cảnh Việt Nam hoặc Séc thực hiện hành vi phạm tội để Cảnh sát hai bên có kế hoạch phòng ngừa từ sớm; tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trong các khuôn khổ hợp tác quốc tế mà hai bên là thành viên như INTERPOL và các diễn đàn hợp tác khác;…

Nhân dịp tham dự Hội nghị, Ngài JANDA David, Cục trưởng Cục Hợp tác Cảnh sát quốc tế, Chánh Văn phòng INTERPOL, Tổng cục Cảnh sát Cộng hòa Séc trân trọng cảm ơn Bộ Công an Việt Nam, Văn phòng INTERPOL Việt Nam về sự đón tiếp nhiệt tình, nồng hậu Đoàn đại biểu Cảnh sát Séc trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị, đồng thời chuyển lời mời Đoàn đại biểu Cảnh sát Việt Nam tham dự Hội nghị INTERPOL song phương Việt Nam - Séc lần thứ 2 tại Cộng hòa Séc vào năm 2027.