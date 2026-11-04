Việt Nam và Pháp hợp tác ra mắt công cụ hỗ trợ du khách tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), ngày 3/11, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, tổ chức lễ ra mắt sơ đồ và tờ gấp tham quan mới tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Với diện tích hơn 54.000 m² và nhiều lớp không gian lịch sử, hệ thống sơ đồ tổng thể và tờ gấp tham quan mới ra đời của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, giúp du khách dễ dàng định hướng cấu trúc không gian, tiếp cận lịch sử, kiến trúc và giá trị văn hóa tiêu biểu một cách trực quan, khoa học.

Lễ ra mắt sơ đồ và tờ gấp tham quan mới tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức trong khuôn khổ kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026). Ảnh: BTC

Sơ đồ tổng thể mới giới thiệu cấu trúc không gian, vị trí các công trình và những điểm tham quan chính, giúp du khách chủ động lựa chọn lộ trình khám phá. Tờ gấp cung cấp thông tin ngắn gọn về lịch sử hình thành, kiến trúc, các nhân vật lịch sử và những giá trị văn hóa, giáo dục tiêu biểu của Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Ông Eric Soulier, Tham tán Hợp tác và Hoạt động văn hóa, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: BTC

Ông Eric Soulier, Tham tán Hợp tác và Hoạt động văn hóa, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam nói: "Dự án này là kết quả làm việc chung giữa đội ngũ các nhà nghiên cứu, sinh viên và các chuyên gia. Dự án hướng tới phục vụ du khách, công chúng đang sinh sống tại Hà Nội cũng như toàn bộ người dân thành phố. Chúng tôi rất tự hào khi thực hiện điều này tại một trong những di tích đẹp nhất Việt Nam. Đây cũng chính là đóng góp của chúng tôi vào dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Thông qua đó, chúng tôi muốn giúp cho tất cả mọi người hiểu rõ hơn về di sản mà mình đang tham quan."

Sơ đồ tổng thể mới giới thiệu cấu trúc không gian, vị trí các công trình và những điểm tham quan chính, giúp du khách chủ động lựa chọn lộ trình khám phá. Ảnh: BTC

Điểm đặc biệt của dự án là việc khai thác năng lực chuyên môn từ đội ngũ kiến trúc sư, tiến sĩ là giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội được đào tạo tại Pháp. Sự kết hợp giữa nghiên cứu di sản và tư duy thiết kế hiện đại đã biến những trải nghiệm đào tạo khoa học thành sản phẩm thực tiễn ý nghĩa.

Tờ gấp cung cấp thông tin ngắn gọn về lịch sử hình thành, kiến trúc, các nhân vật lịch sử và những giá trị văn hóa, giáo dục tiêu biểu của Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: BTC

TS. Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, "trong khuôn khổ các hoạt động của lễ kỷ niệm này, chúng tôi đã phối hợp với Đại sứ quán Pháp và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thiết kế, xây dựng một sơ đồ tham quan chung của di tích đặt tại cổng chính. Bên cạnh đó là hệ thống tờ gấp bằng 3 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh. Đặc biệt, ở tờ gấp này, các họa sĩ và kiến trúc sư đã vẽ tay tất cả các hạng mục kiến trúc của di tích. Tờ gấp được thể hiện rất hấp dẫn, thú vị và đẹp mắt, giống như một sản phẩm mang tính nghệ thuật - món quà tặng để du khách có thể lưu giữ lại làm kỷ niệm khi đến Hà Nội".

Ông Éric Soulier - Tham tán Hợp tác và Hoạt động văn hóa, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam và ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám trao hoa tri ân các chuyên gia, nhà thiết kế đã đóng góp vào quá trình thực hiện dự án. Ảnh: BTC

TS. Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa - Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá: "Tôi nghĩ rằng đây là một việc làm rất thiết thực và kịp thời trong điều kiện chúng ta đang phát triển công nghệ thông tin, để làm sao cho di sản đến được với nhiều người. Rõ ràng những sơ đồ, những tờ gấp này cùng với các công nghệ mới sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho bất kỳ ai - ở gần cũng như ở xa - hiểu về một di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam. Điều này rất thú vị và thể hiện việc thực hiện một cách cụ thể, thiết thực Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, về việc sử dụng công nghệ trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Có thể nói Văn Miếu là một trong những di sản đang đi đầu trong lĩnh vực này".

Biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ lễ ra mắt. Ảnh: BTC

Đây là bước khởi đầu cho chuỗi định hướng hợp tác lâu dài của các bên. Trong thời gian tới, các bên sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, số hóa nguồn tư liệu phong phú như văn bia, hoành phi, câu đối, tài liệu lưu trữ tiếng Pháp; tích hợp mã QR và bản đồ tương tác để xây dựng nền tảng tư liệu số đa ngôn ngữ. Đồng thời, các hành trình khám phá di sản theo chủ đề cũng sẽ được mở rộng, kết nối Văn Miếu - Quốc Tử Giám với mạng lưới các Văn chỉ, làng khoa bảng trên toàn quốc.

Với tầm nhìn hướng tới 1.000 năm Quốc Tử Giám, những sáng kiến hợp tác quốc tế và ứng dụng khoa học công nghệ này góp phần gìn giữ và lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa và giáo dục của di tích, khẳng định sức sống bền vững của truyền thống hiếu học và trọng dụng nhân tài của dân tộc Việt Nam./.