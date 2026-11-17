PGS.TS. Trần Hoài An và bà Dominique Dubourg, Quản lý Phát triển kinh doanh của Trường Hàng không Dân dụng Quốc gia Pháp (ENAC)

Chương trình được triển khai thông qua Viện Đào tạo Quốc tế (ITI) thuộc Học viện Hàng không Việt Nam, với sự tham gia của các chuyên gia và giảng viên từ ENAC và Airbus.

Đây là lần thứ hai chương trình ASM được tổ chức tại Việt Nam, sau khóa đào tạo đầu tiên trong năm học 2018–2019.

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS. Trần Hoài An, Hiệu trưởng Học viện Hàng không Việt Nam cho biết, nhiều học viên tốt nghiệp khóa đầu hiện đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không.

Bà Dominique Dubourg, Quản lý Phát triển kinh doanh của Trường Hàng không Dân dụng Quốc gia Pháp (ENAC)

Lãnh đạo Học viện nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực quản lý an toàn, kiểm soát rủi ro và xây dựng văn hóa an toàn trong bối cảnh ngành hàng không ngày càng phát triển, hoạt động khai thác ngày càng đa dạng và phức tạp.

Buổi lễ có sự tham dự của Tổng Lãnh sự Pháp tại TP.HCM, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, đại diện ENAC, Airbus và các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng không.

Buổi lễ có sự tham dự của Tổng Lãnh sự Pháp tại TP.HCM, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, đại diện ENAC, Airbus và các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng không.

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cũng nhấn mạnh vai trò của công tác đào tạo và quản lý rủi ro trong việc bảo đảm an toàn khai thác.

Trong khi đó, đại diện phía Pháp đánh giá hợp tác đào tạo ASM là một trong những hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Pháp trong lĩnh vực hàng không. Học viên khóa 2026–2028 đến từ các cơ quan quản lý, tổ chức và doanh nghiệp hàng không tại Việt Nam.

Nội dung đào tạo tập trung vào kiến thức quản lý an toàn, phương pháp đánh giá và kiểm soát rủi ro, kết hợp kinh nghiệm quốc tế với các vấn đề thực tiễn trong ngành.

Nội dung đào tạo tập trung vào kiến thức quản lý an toàn, phương pháp đánh giá và kiểm soát rủi ro, kết hợp kinh nghiệm quốc tế với các vấn đề thực tiễn trong ngành.

Thông qua chương trình, Học viện Hàng không Việt Nam cùng các đối tác kỳ vọng góp phần hình thành đội ngũ chuyên gia có năng lực quản lý an toàn theo chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của ngành hàng không Việt Nam.