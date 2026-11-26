Các đại biểu tham dự Kỳ họp lần thứ II Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Thương mại và Đầu tư giữa Việt Nam và Panama. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Tại Kỳ họp lần thứ II Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Thương mại và Đầu tư giữa Việt Nam và Panama ngày 26/11, Việt Nam và Panama thống nhất tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác trong sáu lĩnh vực, trong đó có thương mại, nông nghiệp, khoa học công nghệ và đầu tư.

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Hà Nội và thành phố Panama, do Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lương Hoàng Thái và Thứ trưởng Bộ Công Thương Panama Omar Torres De León đồng chủ trì.

Phát biểu tại kỳ họp, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái khẳng định Việt Nam coi Panama là đối tác quan trọng tại Mỹ Latinh, sẵn sàng cùng Panama thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối chuỗi cung ứng. Với vị trí chiến lược trong hệ thống thương mại, logistics toàn cầu, Panama có thể trở thành đầu mối trung chuyển, phân phối hàng hóa Việt Nam vào thị trường Trung Mỹ, Caribe và Nam Mỹ.

Thứ trưởng Omar Torres De León đánh giá cao những tiến triển trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Ông cho rằng chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero vào đầu tháng 10/2026 là dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương. Nhiều văn kiện hợp tác được ký kết trong chuyến thăm đã tạo động lực mới cho hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tại kỳ họp, hai bên rà soát tình hình hợp tác song phương, đồng thời thống nhất các định hướng, nội dung cần triển khai trong sáu lĩnh vực trụ cột gồm kinh tế-thương mại, nông nghiệp, khoa học công nghệ, đầu tư, giao thông vận tải và văn hóa, thể thao, du lịch.

Trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, hai bên nhất trí tiếp tục đa dạng hóa thương mại, tăng cường kết nối doanh nghiệp, đẩy mạnh trao đổi giữa các cơ quan xúc tiến thương mại, phòng thương mại và cộng đồng doanh nghiệp nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng thị trường mỗi nước.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lương Hoàng Thái phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Về nông nghiệp, hai nước thống nhất tăng cường phối hợp trong kiểm dịch động, thực vật và an toàn thực phẩm; đẩy mạnh trao đổi kỹ thuật, thúc đẩy mở cửa thị trường đối với các sản phẩm nông sản.

Khoa học và công nghệ được xác định là lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác. Hai bên nhất trí thiết lập đầu mối liên lạc giữa các cơ quan liên quan, tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi chuyên gia và kết nối doanh nghiệp.

Các đại biểu cũng trao đổi khả năng hợp tác đầu tư trong những lĩnh vực như kinh tế số, kinh tế biển, chuyển dịch năng lượng, nông nghiệp thông minh, chế biến thực phẩm và sản xuất hàng tiêu dùng. Hai bên nhất trí thúc đẩy đàm phán Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư.

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, hai bên ghi nhận kết quả hợp tác hàng hải và hàng không thông qua các văn kiện mới được ký kết, đồng thời trao đổi định hướng hợp tác trong văn hóa, thể thao và du lịch.

Kết thúc kỳ họp, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái và Thứ trưởng Omar Torres De León ký Biên bản Kỳ họp lần thứ II Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Thương mại và Đầu tư Việt Nam-Panama. Kỳ họp được kỳ vọng tạo bước tiến cụ thể trong hợp tác song phương trên các lĩnh vực này./.

Trong nhiều năm qua, Panama luôn nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Mỹ Latinh. Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại hai nước năm 2025 đạt 478,1 triệu USD, tăng 19,2% so với năm 2024. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Panama đạt 462,6 triệu USD, tăng 18,42%; nhập khẩu đạt 15,5 triệu USD, tăng 48,14%. Các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang Panama gồm giày dép, điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, hàng dệt may, phương tiện vận tải và phụ tùng, hàng thủy sản. Việt Nam chủ yếu nhập khẩu từ Panama gỗ và sản phẩm gỗ, hàng thủy sản.