Việt Nam và Panama mở rộng không gian hợp tác, tăng kết nối hai nền kinh tế

Thủ tướng Lê Minh Hưng (phải) hội kiến Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Panama thăm chính thức Việt Nam, khẳng định chuyến thăm là dấu mốc quan trọng, tạo động lực đưa quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới, trên nền tảng tình hữu nghị và đoàn kết truyền thống hơn nửa thế kỷ, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975.

Thủ tướng đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng bổ trợ lớn giữa hai nền kinh tế, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Trên cơ sở kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Tổng thống Panama, cùng các văn kiện hợp tác đã được ký kết trong các lĩnh vực an ninh, nông nghiệp, vận tải hàng hải và hàng không, hải quan, du lịch, giáo dục và đào tạo, Thủ tướng đề nghị hai bên khẩn trương cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, xác định rõ đầu mối, lộ trình và kết quả thực hiện, bảo đảm các cam kết đi vào thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước.

Thủ tướng đề nghị hai nước tạo điều kiện để các mặt hàng thế mạnh tiếp cận sâu hơn thị trường của nhau, đồng thời, tăng cường kết nối vận tải, logistics và chuỗi cung ứng. Qua đó, Việt Nam và Panama có thể gắn kết chặt chẽ hơn về kinh tế, phát huy vai trò của mỗi nước như một cửa ngõ kết nối và hội nhập giữa Đông Nam Á và Mỹ Latinh.

Về phần mình, Tổng thống Panama José Raúl Mulino trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dành thời gian tiếp đoàn. Tổng thống Panama chúc mừng Việt Nam về những thành tựu tăng trưởng kinh tế nổi bật thời gian qua và bày tỏ mong muốn trao đổi, tìm hiểu kinh nghiệm phát triển của Việt Nam.

Chia sẻ với Thủ tướng Chính phủ về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống khẳng định, Panama coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á, mong muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện, đặc biệt về kinh tế, thương mại, đầu tư.

Thông qua vai trò của Kênh đào Panama, hạ tầng cảng biển, sân bay, kho ngoại quan, hệ thống hậu cần tầm cỡ quốc tế và mạng lưới quan hệ thương mại rộng lớn, Panama sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các thị trường và chuỗi cung ứng tại khu vực châu Mỹ.

Panama cũng chào đón doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào các dự án hạ tầng quan trọng và hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất và chế biến nông sản, phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao, qua đó, phát huy thế mạnh của mỗi nước để phục vụ thiết thực công cuộc phát triển của Panama và Việt Nam.

Tổng thống Panama hoan nghênh và hoàn toàn nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, cho biết sẽ chỉ đạo phía Panama phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan của Việt Nam để triển khai các thỏa thuận cấp cao và cụ thể hóa chương trình nghị sự song phương.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy đàm phán một số thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực vận tải hàng không, khuyến khích và bảo hộ đầu tư, hợp tác an ninh, tư pháp và thực thi pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, đồng thời, thúc đẩy giao lưu và hợp tác văn hóa, du lịch và giáo dục để đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau và củng cố tình hữu nghị lâu dài.

Tổng thống Panama trân trọng mời Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Panama. Thủ tướng Chính phủ cảm ơn lời mời và đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước thu xếp chuyến thăm vào thời điểm phù hợp với cả hai bên.