Kỳ họp lần thứ II Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Thương mại và Đầu tư giữa Việt Nam và Panama được tổ chức theo hình thức trực tuyến - Ảnh: MOIT.

Chiều 26/11/2026, Kỳ họp lần thứ II Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Thương mại và Đầu tư giữa Việt Nam và Panama được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối điểm cầu Hà Nội và thành phố Panama. Sự kiện do Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lương Hoàng Thái và Thứ trưởng Bộ Công Thương Panama Omar Torres De León đồng chủ trì.

Tham dự kỳ họp phía Việt Nam có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm Panama cùng đại diện các bộ: Công Thương, Ngoại giao, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phát biểu tại kỳ họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lương Hoàng Thái khẳng định Việt Nam luôn coi Panama là đối tác quan trọng tại khu vực Mỹ Latinh, đồng thời sẵn sàng phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối chuỗi cung ứng.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, với vị trí chiến lược trong hệ thống thương mại và logistics toàn cầu, Panama sẽ đóng vai trò là đầu mối trung chuyển, phân phối quan trọng giúp hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu rộng vào thị trường Trung Mỹ, Caribe và Nam Mỹ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lương Hoàng Thái - Ảnh: MOIT.

Về phía Panama, Thứ trưởng Bộ Công Thương Omar Torres De León đánh giá cao những bước tiến tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua. Đồng thời khẳng định chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero vào đầu tháng 10/2026 là dấu mốc quan trọng, tạo động lực mới cho hợp tác toàn diện thông qua hàng loạt văn kiện đã được ký kết.

Tại phiên làm việc, hai bên đã rà soát toàn diện tình hình hợp tác và thống nhất các nội dung trọng tâm triển khai trong thời gian tới trên 6 lĩnh vực trụ cột gồm: kinh tế – thương mại, nông nghiệp, khoa học công nghệ, đầu tư, giao thông vận tải và văn hóa – thể thao – du lịch.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Panama Omar Torres De León - Ảnh: MOIT.

Trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, hai nước nhất trí tiếp tục đa dạng hóa cơ cấu mặt hàng, tăng cường kết nối giữa các cơ quan xúc tiến thương mại, phòng thương mại và cộng đồng doanh nghiệp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng thị trường của mỗi bên.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, hai bên thống nhất đẩy mạnh phối hợp về kiểm dịch động, thực vật, an toàn thực phẩm, trao đổi kỹ thuật và thúc đẩy mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông sản.

Khoa học và công nghệ được xác định là lĩnh vực hợp tác giàu tiềm năng với thỏa thuận thiết lập đầu mối liên lạc giữa các cơ quan chức năng, tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi chuyên gia và kết nối doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực đầu tư, các đại biểu đã thảo luận về khả năng hợp tác phát triển kinh tế số, kinh tế biển, chuyển dịch năng lượng, nông nghiệp thông minh, chế biến thực phẩm và sản xuất hàng tiêu dùng, đồng thời nhất trí thúc đẩy đàm phán Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư.

Bên cạnh đó, hai bên ghi nhận những kết quả tích cực trong hợp tác vận tải hàng hải và hàng không thông qua các văn kiện mới ký kết, đồng thời đề ra định hướng thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch trong giai đoạn tới.

Kết thúc phiên làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lương Hoàng Thái và Thứ trưởng Bộ Công Thương Panama Omar Torres De León đã chính thức ký Biên bản Kỳ họp lần thứ II Ủy ban Hỗn hợp, tạo cơ sở pháp lý để hiện thực hóa các cam kết hợp tác kinh tế song phương.

Trong nhiều năm qua, Panama luôn duy trì vị thế trong nhóm 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh. Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước năm 2025 đạt 478,1 triệu USD, tăng 19,2% so với năm 2024. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Panama đạt 462,6 triệu USD, tăng 18,42%, tập trung vào các mặt hàng chủ lực như giày dép, điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử, hàng dệt may, phương tiện vận tải và hàng thủy sản. Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Panama đạt 15,5 triệu USD, tăng 48,14%, chủ yếu là gỗ, sản phẩm gỗ và hàng thủy sản.