Việt Nam và Panama có thể trở thành cửa ngõ kết nối hai khu vực

PV: Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống José Raúl Mulino diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Panama đã trải qua hơn 50 năm quan hệ ngoại giao và đang tích cực thúc đẩy các cơ chế hợp tác mới. Xin Đại sứ chia sẻ về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như thông điệp mà Panama muốn gửi tới Việt Nam thông qua chuyến thăm này?

Đại sứ Nubiela Ayala Modes:

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống José Raúl Mulino là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, được xây dựng trên nền tảng hơn 5 thập kỷ hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau và đối thoại mang tính xây dựng. Chuyến thăm thể hiện cam kết mạnh mẽ của Panama trong việc thắt chặt hơn nữa quan hệ với Việt Nam, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như: thương mại, đầu tư, hàng hải, logistics, giáo dục và giao lưu văn hóa.

Thông điệp mà Panama muốn gửi tới Việt Nam rất rõ ràng: Việt Nam là một đối tác và người bạn quan trọng của Panama. Chúng tôi coi chuyến thăm lần này là cơ hội không chỉ để làm sâu sắc hơn quan hệ song phương mà còn xây dựng những nhịp cầu vững chắc hơn giữa Đông Nam Á và Mỹ Latinh.

Panama mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ này với tầm nhìn dài hạn, dựa trên sự tin cậy, cùng có lợi và thịnh vượng chung.

PV: Thương mại song phương giữa Việt Nam và Panama đã tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây, trong bối cảnh hai bên đều nỗ lực đưa quan hệ đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Theo Đại sứ, những lĩnh vực nào có tiềm năng trở thành trụ cột mới trong quan hệ Việt Nam – Panama thời gian tới?

Đại sứ Nubiela Ayala Modes:

Tôi tin rằng các trụ cột mới trong quan hệ Việt Nam – Panama có thể được xây dựng từ những lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh bổ trợ lẫn nhau: thương mại và đầu tư, hàng hải, logistics, kết nối hạ tầng, công nghệ, giáo dục và phát triển bền vững.

Panama có thể đóng vai trò là cửa ngõ chiến lược cho các doanh nghiệp Việt Nam muốn tiếp cận sâu hơn vào thị trường Mỹ Latinh và khu vực Caribe. Ở chiều ngược lại, Việt Nam là cầu nối quan trọng giúp Panama tăng cường hiện diện và gắn kết với khu vực Đông Nam Á.

Mục tiêu cốt lõi là hướng tới một mối quan hệ đối tác đa dạng và thực chất hơn, không dừng lại ở thương mại thuần túy, mà còn tạo ra sự kết nối bền chặt giữa hai nền kinh tế, các cơ quan chức năng và nhân dân hai nước, mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai dân tộc.

PV: Với vị trí đặc biệt trong mạng lưới thương mại toàn cầu nhờ Kênh đào Panama, hệ thống cơ sở hạ tầng logistics, cảng biển và Khu thương mại tự do Colón, Panama có thể mang lại những lợi thế cụ thể nào để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu hơn các thị trường Mỹ Latinh và Caribe? Và Panama nhìn nhận như thế nào về vai trò của Việt Nam trong cấu trúc khu vực hiện nay, cũng như kỳ vọng gì ở Việt Nam trong việc mở rộng gắn kết với ASEAN?

Đại sứ Panama tại Việt Nam Nubiela Ayala Modes.

Đại sứ Nubiela Ayala Modes:

Lợi thế lớn nhất của Panama không chỉ dừng lại ở việc mở ra một thị trường nội địa, mà chính là vai trò trung tâm chiến lược kết nối thương mại toàn cầu với Mỹ Latinh và Caribe. Kênh đào Panama, hệ thống cảng biển, hạ tầng logistics, Khu thương mại tự do Colón cùng mạng lưới kết nối quốc tế của chúng tôi sẽ mang đến cho các doanh nghiệp Việt Nam một môi trường vô cùng thuận lợi để phát triển các hoạt động phân phối, vận tải, thương mại và đầu tư ra toàn khu vực. Đối với Việt Nam, điều này đồng nghĩa với cơ hội khẳng định vị thế mạnh mẽ hơn tại Mỹ Latinh và Caribe.

Trong khi đó, Panama có thể tận dụng được sự năng động, năng lực sản xuất và vai trò ngày càng gia tăng của Việt Nam tại Đông Nam Á. Chúng tôi coi Việt Nam là một đối tác quan trọng và là cầu nối tự nhiên giúp Panama tăng cường hợp tác với ASEAN. Nguyện vọng của chúng tôi là đẩy mạnh hội đàm, thúc đẩy sự tương tác giữa cộng đồng doanh nghiệp cũng như các cơ quan chức năng hai bên, qua đó tìm kiếm những cơ hội thực chất để kéo gần hơn hai khu vực Đông Nam Á và Mỹ Latinh.

Panama và Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng trở thành hai cửa ngõ bổ trợ cho nhau giữa hai khu vực phát triển năng động; tạo ra những cơ hội mới về thương mại, đầu tư, kết nối và hợp tác lâu dài.

Panama có vị trí đặc biệt trong mạng lưới thương mại toàn cầu. Trong ảnh, một tàu du lịch của hãng Celebrity Cruises đang đi qua Kênh đào Panama. Ảnh: Getty.

PV: Cả Việt Nam và Panama đều có lợi ích lớn trong ngành hàng hải, giữa lúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang đối mặt với nhiều biến động và gián đoạn. Hai nước có thể tăng cường hợp tác ra sao trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, logistics, cảng biển, vận tải biển và đảm bảo chuỗi cung ứng toàn cầu vận hành thông suốt, thưa Đại sứ?

Đại sứ Nubiela Ayala Modes:

Panama và Việt Nam có chung lợi ích lớn trong việc duy trì sự ổn định, hiệu quả và sức chống chịu của thương mại hàng hải toàn cầu. Điều này mở ra những cơ hội quan trọng để hai nước đi sâu hợp tác trong quản lý cảng biển, dịch vụ vận tải biển, đào tạo nhân lực hàng hải, chuyển đổi số và chia sẻ kinh nghiệm quản lý tốt nhất.

Mối quan hệ hợp tác hàng hải giữa hai nước vốn đã có nền tảng thực tiễn thông qua Tổng Lãnh sự quán Panama tại TP Hồ Chí Minh, nơi đảm nhận vai trò đại diện cho Cục Hàng hải Panama để cung cấp các dịch vụ hàng hải, thuyền viên và duy trì kết nối chặt chẽ với cộng đồng hàng hải Việt Nam. Đặc biệt, việc cấp giấy phép thuyền viên Panama cho các công dân Việt Nam đã giúp họ làm việc trên các tàu mang cờ Panama, tạo nên sự kết nối trực tiếp giữa lực lượng lao động hàng hải Việt Nam và Cơ quan Hàng hải Panama.

Để góp phần ngăn ngừa nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, hai nước có thể tăng cường hợp tác trong quản lý cảng, chia sẻ thông tin, kết nối dữ liệu số, an toàn hàng hải, an ninh mạng và lập kế hoạch ứng phó sự cố. Sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ quan quản lý hàng hải, cảng biển, hãng tàu và doanh nghiệp logistics cũng giúp nâng cao tính dự báo, giảm thiểu chậm trễ và ứng phó hiệu quả hơn khi các tuyến thương mại quốc tế gặp sự cố.

Kinh nghiệm hàng hải và logistics tầm cỡ thế giới của Panama, kết hợp với vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong thương mại quốc tế cùng nguồn nhân lực hàng hải chất lượng cao, chính là cơ sở vững chắc để đưa hợp tác hàng hải trở thành một trong những trụ cột chiến lược và thực chất nhất trong quan hệ song phương, đồng thời đóng góp vào sự lưu thông thông suốt và tin cậy của thương mại toàn cầu.

Bên cạnh thương mại, hàng hải, hai nước chúng ta cũng còn có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực khác như chuyển đổi số, đào tạo chuyên môn và giao lưu nhân dân…, để xây dựng một quan hệ đối tác đa dạng hơn, thiết thực hơn và mang tầm nhìn dài hạn, trên cơ sở cùng có lợi.

Khu thương mại tự do Colón của Panama đang thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

PV: Vâng, vậy theo Đại sứ, giao lưu văn hóa và du lịch có thể đóng vai trò như thế nào trong việc đưa nhân dân Việt Nam và Panama xích lại gần nhau hơn?

Đại sứ Nubiela Ayala Modes:

Như các bạn thấy, những mối quan hệ bền vững giữa các quốc gia thường được xây dựng thông qua sự hiểu biết sâu sắc về nhau, những kết nối giữa con người với con người và những trải nghiệm chung thông qua giao lưu văn hóa và du lịch.

Cả hai nước chúng ta đều sở hữu nền văn hóa phong phú, ẩm thực độc đáo, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và bản sắc dân tộc đậm nét, đây là những dư địa tuyệt vời cho các hoạt động giao lưu. Việc thúc đẩy du lịch, các chương trình văn hóa, hợp tác giáo dục cùng các đợt trao đổi sinh viên, chuyên gia và thế hệ trẻ sẽ giúp hai xã hội hiểu nhau hơn, từ đó bồi đắp nên tình cảm hữu nghị bền chặt.

Theo ý nghĩa đó, văn hóa và du lịch chính là những cây cầu nối quan trọng giữa Panama và Việt Nam, bổ trợ hiệu quả cho hợp tác kinh tế - hàng hải và mang lại chiều sâu nhân văn, bền vững cho quan hệ song phương.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!