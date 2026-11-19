Đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến thăm, trao quà kỷ niệm tặng Đại sứ Phạm Anh Tuấn. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Tham dự lễ khai mạc sự kiện có: Bộ trưởng Liên bang về Di sản quốc gia và Văn hóa Pakistan Aurangzeb Khan Khichi; Thứ trưởng Ngoại giao Pakistan Asim Iftikhar Ahmad; đông đảo các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức cùng các học giả, chuyên gia và đại diện cơ quan quản lý văn hóa, tôn giáo đến từ 8 quốc gia; các Đại sứ, đại diện ngoại giao đoàn và các tổ chức nghiên cứu quốc tế.

Trong bài tham luận trình bày tại sự kiện, Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Phật giáo quốc tế Trung ương, Trưởng đoàn Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử, văn hóa và tâm linh của di sản Phật giáo Gandhara; khẳng định đây không chỉ là di sản quý báu của Pakistan mà còn là một phần quan trọng trong lịch sử phát triển và giao lưu Phật giáo châu Á; đồng thời đề xuất tăng cường hợp tác quốc tế nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản này.

Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Phật giáo quốc tế Trung ương, Trưởng đoàn Đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam trình bày tham luận tại sự kiện.(Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Từ kinh nghiệm phát triển các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng và du lịch Phật giáo tại chùa Bái Đính (Ninh Bình), Thượng tọa Thích Minh Quang đề xuất tăng cường trao đổi giữa các tổ chức Phật giáo, bảo tàng, cơ sở nghiên cứu và học giả; thúc đẩy các chương trình tham quan, nghiên cứu, học tập kết hợp hành hương đến những thánh tích Phật giáo tại Việt Nam và Pakistan, qua đó góp phần bảo tồn di sản và tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Bên lề sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Pakistan Phạm Anh Tuấn đã trao đổi với Bộ trưởng Liên bang về Di sản Quốc gia và Văn hóa Pakistan Aurangzeb Khan Khichi về tiềm năng và các biện pháp thúc đẩy hợp tác văn hóa, bảo tồn di sản và phát triển du lịch giữa Việt Nam và Pakistan, đặc biệt là du lịch gắn với các di tích Phật giáo Gandhara.

Hai bên có nhiều tiềm năng bổ trợ trong lĩnh vực này: Pakistan sở hữu hệ thống di sản Phật giáo cổ đại nổi tiếng tại Taxila, Takht-i-Bahi và Swat, trong khi Việt Nam có truyền thống Phật giáo gần 2.000 năm, cộng đồng Phật tử đông đảo và nhiều kinh nghiệm trong phát triển du lịch văn hóa, tâm linh.

Đại sứ Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, việc tăng cường trao đổi đoàn tăng ni, học giả, chuyên gia văn hóa và doanh nghiệp du lịch; kết nối các cơ sở nghiên cứu, bảo tàng và tổ chức Phật giáo hai nước sẽ góp phần phát huy giá trị di sản Gandhara, đồng thời tạo thêm động lực cho giao lưu nhân dân và hợp tác du lịch Việt Nam-Pakistan.

Đối thoại Gandhara 2026 là sự kiện văn hóa quốc tế quan trọng của Pakistan, tiếp nối các hoạt động quảng bá di sản Gandhara được tổ chức trong những năm 2023 và 2024. Trong khuôn khổ chương trình kéo dài bốn ngày, các đại biểu thảo luận về bảo tồn di sản, hợp tác nghiên cứu, phát triển các tuyến du lịch Phật giáo và những chính sách nhằm thu hút khách quốc tế đến tham quan, hành hương tại Pakistan.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tham dự sự kiện Đối thoại Gandhara 2026, Đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan.

Tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Phạm Anh Tuấn bày tỏ vui mừng trước sự tham gia của Đoàn tại sự kiện quốc tế quan trọng do Pakistan tổ chức, đồng thời trao đổi về những cơ hội tăng cường hợp tác Phật giáo, văn hóa và du lịch giữa hai nước.

Các đại biểu tham dự Đối thoại Gandhara 2026 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Đại sứ khẳng định, Đại sứ quán sẵn sàng tiếp tục làm cầu nối, phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các cơ quan hữu quan Pakistan để thúc đẩy các hoạt động giao lưu, nghiên cứu và quảng bá di sản Phật giáo Gandhara trong thời gian tới.

Việc Đại sứ quán Việt Nam phối hợp, hỗ trợ Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham dự Đối thoại Gandhara 2026 góp phần tăng cường sự hiện diện và giao lưu văn hóa Việt Nam tại Pakistan, mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực trong bảo tồn di sản, nghiên cứu Phật học và phát triển du lịch văn hóa, tâm linh.

Đây cũng là một trong những hoạt động ngoại giao văn hóa có ý nghĩa, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Pakistan, hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2027.