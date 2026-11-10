Việt Nam và Nhật Bản trao 3 văn kiện hợp tác trị giá hơn 43,1 tỷ Yên

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Ba văn kiện hợp tác gồm: Công hàm trao đổi giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản cho Dự án xây dựng Trường Đại học Việt Nhật; Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về tạo thuận lợi cho việc thực hiện các dự án viện trợ; Thỏa thuận vay giữa Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA cho Dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cùng Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki trao văn kiện hợp tác

Trong số 03 văn kiện hợp tác trên, có 02 văn kiện cam kết vốn cho các Dự án xây dựng Trường Đại học Việt Nhật và Dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III với tổng trị giá hơn 43,1 tỷ Yên. Đây là 02 dự án được Chính phủ hai nước đặc biệt coi trọng.

Trong đó, Dự án xây dựng Trường Đại học Việt Nhật có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa hai nước; góp phần đào tạo đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III là một trong những dự án năng lượng trọng điểm, góp phần bổ sung nguồn cung điện cho hệ thống điện quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko trao văn kiện hợp tác

Bên cạnh đó, Hiệp định về tạo thuận lợi cho việc thực hiện các dự án viện trợ sẽ góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đơn giản hóa và thúc đẩy các thủ tục liên quan, qua đó nâng cao hiệu quả triển khai các chương trình, dự án viện trợ của Nhật Bản tại Việt Nam.

Việc ký kết và trao các văn kiện lần này tiếp tục khẳng định Nhật Bản là một trong những đối tác hợp tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, thể hiện quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của Chính phủ hai nước trong việc cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác trọng điểm, góp phần tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản.