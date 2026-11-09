Việt Nam và Nhật Bản ký kết Hiệp định liên Chính phủ, tạo động lực phát triển mới cho Trường Đại học Việt Nhật

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều tối ngày 9/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Tokyo, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chứng kiến lễ trao 9 văn kiện hợp tác Việt Nam-Nhật Bản, trong tổng số 11 văn kiện đã được ký kết. Trong số này có Hiệp định liên Chính phủ về phát triển Trường Đại học Việt Nhật và Công hàm trao đổi về khoản vay dành cho Dự án Đầu tư xây dựng Trường Đại học Việt Nhật Ảnh: TTXVN

Hiệp định có thời hạn 5 năm, thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của hai Chính phủ trong xây dựng và phát triển Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi quốc gia, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Theo nội dung Hiệp định, hai Chính phủ thống nhất thúc đẩy phát triển Trường Đại học Việt Nhật trở thành trường đại học nghiên cứu xuất sắc có uy tín trong khu vực, đồng thời xác lập khuôn khổ hợp tác trên ba phương diện trọng tâm: cơ chế quản trị và huy động nguồn lực; phát triển cơ sở vật chất; tăng cường hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Một trong những nội dung quan trọng của Hiệp định là định hướng xây dựng mô hình quản trị đại học đặc thù, phù hợp với tính chất hợp tác liên Chính phủ giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Theo đó, mô hình đồng hiệu trưởng, gồm một hiệu trưởng người Việt Nam và một hiệu trưởng người Nhật Bản, cùng cơ chế phát huy vai trò của Hội đồng Trường với sự tham gia bình đẳng của đại diện hai phía, được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Trường Đại học Việt Nhật trong tổ chức hoạt động, huy động nguồn lực và thu hút đội ngũ giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia quốc tế, đặc biệt từ Nhật Bản.

Trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học, Hiệp định tạo điều kiện để Trường Đại học Việt Nhật tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Nhật Bản trong xây dựng chương trình đào tạo song bằng, trao đổi giảng viên, sinh viên, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh và hình thành các nhóm nghiên cứu chung.

Bên cạnh đó, hợp tác với doanh nghiệp được chú trọng nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, gắn kết đào tạo với thực tiễn và phát triển kỹ năng toàn diện cho người học.

Bản vẽ thiết kế phối cảnh không gian Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Ảnh: VNU

Đặc biệt, Liên minh các đối tác Nhật Bản hỗ trợ phát triển Trường Đại học Việt Nhật sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối, điều phối và huy động nguồn lực từ các đối tác Nhật Bản.

Thông qua việc chia sẻ chuyên gia, cơ sở vật chất, phối hợp nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Việt Nhật hướng tới hình thành hệ sinh thái hợp tác học thuật Việt Nam - Nhật Bản có tính liên kết sâu rộng và bền vững.

Dự án xây dựng cơ sở mới của Trường Đại học Việt Nhật tại Hòa Lạc sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản, dự kiến khởi công vào đầu năm 2027.

Khi hoàn thành, cơ sở mới sẽ hình thành không gian đại học hiện đại, đồng bộ với hệ thống giảng đường, phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu và các công trình phục vụ sinh viên.

Đây là điều kiện quan trọng để nhà trường mở rộng quy mô đào tạo, hướng tới khoảng 6.000 người học vào năm 2030, đồng thời nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển các lĩnh vực khoa học, công nghệ tiên tiến.

Nguồn: Đại học Quốc gia Hà Nội