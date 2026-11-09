Việt Nam và Nhật Bản kiến tạo không gian phát triển mới

Giữa những vùng nước ngập mênh mông sau trận mưa lớn, việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn. Trong hoàn cảnh đó, những chiếc xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã trở thành phương tiện hỗ trợ đắc lực, giúp người dân vượt qua các điểm ngập an toàn.