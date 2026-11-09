Việt Nam và Nhật Bản kiến tạo không gian phát triển mới
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Nhật Bản, sáng 9/11 (giờ địa phương), tại Thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Diễn đàn Công tư về hợp tác kinh tế và khoa học-công nghệ Việt Nam-Nhật Bản với chủ đề “Đồng sáng tạo công nghệ, đồng kiến tạo chuỗi giá trị tương lai."
Nguồn: VTV
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/viet-nam-va-nhat-ban-kien-tao-khong-gian-phat-trien-moi-480429.media