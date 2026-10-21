Việt Nam và Ngân hàng Thế giới tăng cường hợp tác hướng tới APEC 2027

Bộ trưởng Bộ Tài chính làm việc với Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới bên lề FMM APEC 2026. Ảnh: MOF

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC (FMM) năm 2026 tại Hồng Kông (Trung Quốc), chiều ngày 20/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi tiếp và làm việc song phương với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (WBG) do ông Paschal Donohoe - Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Tri thức làm Trưởng đoàn.

Tại cuộc trao đổi, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh nguồn vốn và các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn chính sách của WBG luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Khẳng định quyết tâm chuẩn bị chu đáo cho năm APEC 2027, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn mong muốn WBG tiếp tục có sự hỗ trợ thực chất, đồng hành cùng Bộ Tài chính Việt Nam hoàn thiện các định hướng ưu tiên bám sát Kế hoạch Hành động Incheon, Tầm nhìn APEC Putrajaya 2040.

Chia sẻ về các động lực tăng trưởng mới, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng vai trò then chốt của khu vực doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs). Để khơi thông tiềm năng khu vực này, Nhà nước đã triển khai quyết liệt các chính sách cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm hơn 50% chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp; đồng thời, Quốc hội đang thảo luận dự thảo sửa đổi Luật hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tại kỳ họp này với nhiều cơ chế đột phá mới về tiếp cận đất đai, tài chính, đơn giản hóa thủ tục, chuẩn hóa tiêu chí phân loại và thúc đẩy doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tham gia sâu rộng vào chuỗi mua sắm công. Bộ Tài chính sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với WBG để nghiên cứu, tích hợp các sáng kiến hiệu quả vào chính sách phát triển.

Về phía Ngân hàng Thế giới, ông Paschal Donohoe chúc mừng Việt Nam vừa đạt được bước tiến quan trọng về nâng hạng mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia, đồng thời đánh giá cao nỗ lực quản lý và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, củng cố nền tảng tài khóa vững chắc để hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

Nhấn mạnh việc giải quyết bài toán tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa có ý nghĩa quyết định nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, đại diện WBG đề xuất Việt Nam cân nhắc đưa nội dung tài chính cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa vào trọng tâm các chủ đề ưu tiên của năm APEC 2027, gắn liền với Chiến lược hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa mà WBG vừa công bố; đồng thời, cam kết WBG sẵn sàng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu và nguồn lực tương ứng cho tiến trình này.

Bên cạnh hợp tác đa phương, hai bên cũng trao đổi về tiến độ xây dựng Khung Đối tác Quốc gia (CPF) giai đoạn 2027 - 2032. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị WBG tiếp tục nghiên cứu các gói tài chính ưu đãi, linh hoạt về phương thức giải ngân và đẩy mạnh hài hòa, đơn giản hóa thủ tục hành chính để các dự án hợp tác sớm được hiện thực hóa.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của Việt Nam cho năm APEC 2027, ông Paschal Donohoe khẳng định ủng hộ các định hướng ưu tiên do Bộ Tài chính Việt Nam đề xuất; cam kết WBG sẵn sàng cử chuyên gia, chia sẻ tri thức và cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật cần thiết để đồng hành cùng Việt Nam trong suốt tiến trình.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn trân trọng gửi lời mời WBG sang thăm và tham dự các hội nghị của năm APEC 2027 tại Việt Nam. Bày tỏ sự trân trọng trước lời mời của Bộ trưởng, ông Paschal Donohoe nhận lời và khẳng định sẽ đích thân tới Việt Nam tham dự chuỗi sự kiện năm APEC 2027.