Việt Nam và New Zealand đã tổ chức Đối thoại biển lần thứ hai

Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm. (Nguồn: UBBGQG)

Đoàn liên ngành Việt Nam do ông Trần Trường Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn. Đoàn liên ngành New Zealand do bà Alana Hudson, Vụ trưởng Vụ các vấn đề khu vực châu Á, Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand làm Trưởng đoàn.

Trong bầu không khí hữu nghị và hợp tác, hai bên đã trao đổi sâu rộng và thực chất về các vấn đề quốc tế, khu vực, an ninh biển, kinh tế biển, luật biển mà hai bên cùng quan tâm và có lợi ích tương đồng.

Hai bên chia sẻ quan điểm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Tại Đối thoại, hai bên cũng trao đổi về tình hình hợp tác biển song phương, trong đó kiểm điểm lại kết quả hợp tác biển kể từ Đối thoại lần thứ nhất (9/12/2024) đến nay, đồng thời trao đổi về các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác biển, nhất là trong phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ môi trường biển, nghiên cứu khoa học biển, nâng cao năng lực về biển…

Hai bên tái khẳng định hợp tác biển là mặt hợp tác quan trọng mang tầm chiến lược, đem lại nhiều lợi ích cụ thể, thiết thực cho cả hai bên, góp phần quan trọng trong củng cố, làm sâu sắc và cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand.

(theo Ủy ban Biên giới quốc gia)