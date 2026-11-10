Việt Nam và Nam Phi thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật

Ngày 10/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an hội đàm với Thứ trưởng Bộ Cảnh sát Nam Phi Cassel Charlie Mathale. Cùng dự có Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam Vuyiswa Tulelo.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long bày tỏ vui mừng được gặp lại Thứ trưởng Cassel Charlie Mathale.

Chào mừng Thứ trưởng Cassel Charlie Mathale và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Cảnh sát Nam Phi thăm, làm việc tại Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long bày tỏ vui mừng được gặp lại ông tại Hà Nội sau chuyến thăm Nam Phi vào tháng 5/2026. Thứ trưởng cảm ơn ông Cassel Charlie Mathale đã đón tiếp trọng thị và dành những tình cảm quý báu cho Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam trong suốt chuyến thăm.

Điểm lại những nội dung đã trao đổi tại cuộc gặp ở Johannesburg vào tháng 5, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, đây là dịp để hai bên thống nhất định hướng hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật. Thứ trưởng đề nghị hai bên thúc đẩy việc sớm ký kết Hiệp định hợp tác phòng, chống tội phạm giữa hai Chính phủ, tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

Thứ trưởng Cassel Charlie Mathale đồng tình với những định hướng mà Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề xuất.

Tại hội đàm, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhằm tìm hiểu nhu cầu, tiềm năng và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho biết, từ nay đến cuối năm 2026, Bộ Công an dự kiến cử hai đoàn công tác sang Nam Phi để trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu mô hình tổ chức và công tác đào tạo nhân lực phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Hai bên trao đổi về việc thúc đẩy ký kết Hiệp định phòng, chống tội phạm.

Hai bên sẽ nghiên cứu tổ chức hội thảo về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến động vật hoang dã giữa Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an Việt Nam và đơn vị liên quan của Bộ Cảnh sát Nam Phi. Hai Bộ cũng sẽ nghiên cứu tổ chức một cuộc làm việc để trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số trong công tác cảnh sát trong năm 2027.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị phía Nam Phi nghiên cứu tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an Việt Nam trong những lĩnh vực Nam Phi có thế mạnh như khoa học hình sự, phòng, chống khủng bố và tội phạm ma túy.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Thứ trưởng Cassel Charlie Mathale.

Thứ trưởng cho biết, Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề cho cán bộ thực thi pháp luật Nam Phi, nhất là cán bộ làm công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, phòng, chống tội phạm nghiêm trọng, tội phạm xuyên biên giới, tội phạm mua bán người, di cư bất hợp pháp, tội phạm an ninh mạng và khủng bố. Các chương trình này nhằm nâng cao năng lực điều tra, phân tích, xử lý thông tin phục vụ công tác chuyên môn.

Thứ trưởng Cassel Charlie Mathale trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Bộ Công an Việt Nam đã dành cho Đoàn đại biểu Bộ Cảnh sát Nam Phi sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và chân tình.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long tặng quà lưu niệm Thứ trưởng Cassel Charlie Mathale.

Đồng tình với những định hướng hợp tác do Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề xuất, Thứ trưởng Cassel Charlie Mathale khẳng định Bộ Cảnh sát Nam Phi sẽ tích cực thúc đẩy việc ký kết và thực hiện các thỏa thuận hợp tác, đồng thời tăng cường phối hợp với Bộ Công an Việt Nam trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia của mỗi nước, góp phần đưa quan hệ Việt Nam – Nam Phi ngày càng đi vào chiều sâu.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Thứ trưởng Cassel Charlie Mathale cùng các đại biểu.