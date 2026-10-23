Việt Nam và Mỹ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Phát biểu tại cuộc đối thoại về di sản chiến tranh ở Đông Nam Á do Trung tâm Stimson tổ chức tại Washington ngày 21-10 (giờ địa phương), Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng đã thông tin tới đại diện các cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ và giới chuyên gia Mỹ về những nỗ lực của Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ và hợp tác của các đối tác quốc tế đối với những nhiệm vụ nhân đạo cấp thiết.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng (thứ hai, từ phải sang) tại một cuộc đối thoại về di sản chiến tranh ở Đông Nam Á, do Trung tâm Stimson tổ chức tại Washington ngày 21-10.

Theo Đại sứ, trong nhiều năm qua, Việt Nam đã hợp tác đầy đủ và thiện chí với Mỹ trong công tác tìm kiếm thông tin về các quân nhân Mỹ mất tích, đồng thời tiếp tục cam kết thực hiện sứ mệnh nhân đạo này. Bên cạnh đó, Việt Nam đang đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong một chiến dịch trên phạm vi toàn quốc, được triển khai từ tháng 4-2026.

Trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Việt Nam đã huy động nguồn lực ở quy mô chưa từng có, hướng tới mục tiêu tìm kiếm và quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh đối chiếu ADN thông qua cơ sở dữ liệu ADN tập trung của thân nhân liệt sĩ; đồng thời, rà phá vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh tại các chiến trường trọng điểm.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cho biết, trong vài tuần tới, các chuyên gia Việt Nam sẽ phối hợp với các đồng nghiệp thuộc Đại học Texas Tech trở lại cơ sở của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Mỹ (NARA) tại College Park (bang Maryland) để tiếp tục nghiên cứu hồ sơ. Ước tính có khoảng 2 đến 3 triệu trang tài liệu có khả năng liên quan đến công tác tìm kiếm, trong đó có thể chứa những manh mối cụ thể như tọa độ trong báo cáo quân sự, địa điểm chôn cất tạm thời, hoạt động di chuyển của các đơn vị, bản đồ cũ và ảnh chụp từ trên không.

Theo Đại sứ, đây là lĩnh vực mà các trường đại học, cựu chiến binh, nhà sử học, chuyên gia lưu trữ và chuyên gia công nghệ có thể đóng góp hiệu quả. Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể hỗ trợ tìm kiếm và đối chiếu hàng triệu trang tài liệu, nhưng không thể thay thế ký ức của con người. Vì vậy, cần kết hợp cả công nghệ và lời kể của nhân chứng, và cần hành động ngay lúc này.