Việt Nam và Malaysia thúc đẩy hợp tác quốc phòng trên nhiều lĩnh vực

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Malaysia lần thứ nhất. (Ảnh: Hằng Trần/Vietnam+)

Ngày 20/10, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Datuk Lokman Hakim Ali, Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia, đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Malaysia lần thứ nhất.

Đối thoại diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của đoàn Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia từ ngày 19-21/10, nhằm trao đổi về hợp tác quốc phòng song phương và các vấn đề an ninh khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Phát biểu tại đối thoại, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Malaysia thời gian qua phát triển mạnh mẽ, với dấu mốc quan trọng là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 11/2024.

Trên cơ sở triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ giữa Chính phủ hai nước về hợp tác quốc phòng ký tháng 12/2023 tại Hà Nội, hợp tác quốc phòng song phương đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, duy trì các cơ chế tham vấn, đối thoại chính sách quốc phòng, công nghiệp quốc phòng và hợp tác giữa các quân, binh chủng.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam phát biểu tại Đối thoại. (Ảnh: Hằng Trần/Vietnam+)

Mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước và những định hướng hợp tác đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước thống nhất trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia vào tháng 8/2026.

Hai bên cần tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn; tăng cường giao lưu giữa các quân, binh chủng, hợp tác công nghiệp quốc phòng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; đồng thời tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau nhằm duy trì lập trường chung của ASEAN về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế.

Việt Nam cũng mong muốn mở rộng hợp tác với Malaysia trong các lĩnh vực tiềm năng như quân y, an ninh mạng và gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Về hợp tác đào tạo, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị Bộ Quốc phòng Malaysia hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam thông qua việc cử giảng viên sang giảng dạy tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội hoặc tiếp nhận sĩ quan Việt Nam tham gia các khóa đào tạo ngôn ngữ tại Malaysia.

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận sĩ quan Malaysia tham gia các khóa đào tạo tiếng Việt và khóa Quan chức Quốc phòng quốc tế tại các học viện, nhà trường của Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời hoan nghênh các đoàn học viện, nhà trường hai nước tăng cường giao lưu, tham quan, nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn.

Nhân dịp này, Việt Nam hoan nghênh đoàn lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp quốc phòng Malaysia tham dự, trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba, dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12/2026.

Malaysia mong muốn làm sâu sắc hợp tác quốc phòng

Về phía Malaysia, ông Datuk Lokman Hakim Ali khẳng định Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Malaysia lần thứ nhất đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, mở ra nhiều cơ hội để hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước trong thời gian tới.

Ông Datuk Lokman Hakim Ali, Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia tại Đối thoại. (Ảnh: Hằng Trần/Vietnam+)

Đánh giá cao sự hợp tác tích cực, hiệu quả giữa Việt Nam và Malaysia nói chung, giữa Bộ Quốc phòng hai nước nói riêng thời gian qua, ông Datuk Lokman Hakim Ali bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục nỗ lực phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác quốc phòng song phương, tập trung vào những lĩnh vực như trao đổi đoàn, đào tạo, công nghiệp quốc phòng và khoa học, công nghệ.

Qua đó, hai nước góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Malaysia, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Tăng cường phối hợp vì hòa bình, ổn định ở khu vực

Tại đối thoại, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm.

Về vấn đề trên biển, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định Việt Nam kiên định chủ trương giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời nỗ lực ngăn chặn các va chạm trên biển dưới mọi hình thức.

Việt Nam mong muốn Malaysia cùng phối hợp duy trì lập trường chung của ASEAN về giải quyết các bất đồng trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS).

Hai bên cũng hướng tới thúc đẩy thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), đồng thời xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không ở khu vực.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Malaysia lần thứ nhất là dịp để hai bên tăng cường trao đổi, củng cố tin cậy, thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Malaysia./.