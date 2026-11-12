Việt Nam và Malaysia mở thêm kênh kết nối doanh nghiệp

Kết nối doanh nghiệp thường xuyên, ứng dụng nền tảng số và khai thác thị trường Halal là những hướng hợp tác được đại diện Việt Nam và Malaysia đề cập tại Hội nghị kết nối giao thương hai nước, diễn ra ngày 12/11 trong khuôn khổ "Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam (Vietnam Foodexpo 2026)" tại TP.HCM.

Tại sự kiện, ông Phùng Văn Thành, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, cho biết từ năm 2027, Thương vụ dự kiến tổ chức ít nhất một sự kiện kết nối doanh nghiệp B2B mỗi tháng tại Kuala Lumpur.

Các buổi gặp gỡ mang tên "Mini Coffee B2B" sẽ được tổ chức miễn phí tại văn phòng Thương vụ ở khu vực trung tâm phố Ampang, Kuala Lumpur nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam và Malaysia gặp gỡ, trao đổi trực tiếp và tìm kiếm đối tác.

Doanh nghiệp Malaysia giới thiệu sản phẩm tại triển lãm. Ảnh: Mekong ASEAN.

Theo ông Thành, Malaysia đang định hướng trở thành trung tâm thương mại toàn cầu và trung tâm thương mại Hồi giáo (Halal) toàn cầu. Việc khai thác thị trường Hồi giáo tại Malaysia và các quốc gia khác trên thế giới có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp hai nước.

Về phía Malaysia, bà Zaimah Osman, Tham tán Thương mại thuộc Cơ quan Phát triển Thương mại Nước ngoài Malaysia (MATRADE) tại TP.HCM, giới thiệu nền tảng MADANI Digital Trade.

Đây là cổng giao thương B2B do Chính phủ Malaysia đầu tư, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nhà cung cấp và đối tác trực tuyến 24/7. Theo bà, doanh nghiệp Việt Nam có thể sử dụng nền tảng này để tiếp cận các đối tác Malaysia.

Bà Zaimah cũng giới thiệu Triển lãm Halal Quốc tế Malaysia (MIHAS) và gian hàng Malaysia tại Vietnam Expo, dự kiến diễn ra vào tháng 12 tại TP.HCM.

Một hướng kết nối khác được đề cập tại hội nghị là hợp tác theo thế mạnh từng địa phương và ngành nghề. Ông YB Tuan Goh Choon Aik, Ủy viên Hội đồng Bang Penang, cho biết địa phương có thế mạnh trong các lĩnh vực điện tử, chế biến thực phẩm, logistics và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tại hội nghị, đại diện Penang cũng giới thiệu các doanh nghiệp của bang tham gia triển lãm, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thực phẩm, nông nghiệp và logistics.

Ở chiều ngược lại, ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, đề nghị doanh nghiệp hai nước tận dụng các ưu đãi từ Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) để tăng cường liên kết chuỗi cung ứng trong khu vực.

Cục Xúc tiến thương mại cho biết sẽ phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Malaysia và các tổ chức liên quan để hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, phát triển thị trường.

Các sáng kiến được giới thiệu tại hội nghị tập trung vào việc tạo thêm đầu mối tiếp xúc giữa doanh nghiệp hai nước, từ gặp gỡ trực tiếp, kết nối trực tuyến đến tham gia triển lãm thương mại. Đây là những kênh được kỳ vọng hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác và mở rộng hoạt động giao thương tại hai thị trường.