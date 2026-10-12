Việt Nam và Luxembourg ký biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính

Theo đó, Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Luxembourg đồng ý tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực liên quan đến kiến thức, kỹ năng và chuyên môn trong dịch vụ tài chính, đặc biệt là trong đào tạo và phát triển các dịch vụ cũng như hoạt động tài chính;

Đóng góp vào việc xây dựng kiến thức và vai trò định hướng tư duy trong các vấn đề thời sự liên quan đến dịch vụ tài chính có ảnh hưởng đến cả hai Bên, bao gồm nhưng không giới hạn ở tài chính bền vững, công nghệ tài chính (FinTech), quỹ đầu tư, thị trường vốn, ngân hàng và bảo hiểm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Bộ Tài chính Đại Công quốc Luxembourg Gilles Roth đã ký kết Bản ghi nhớ. Ảnh: Đức Minh

Hợp tác này có thể được triển khai dưới các hình thức sau: Trao đổi thông tin về xu hướng trong các hoạt động và sản phẩm dịch vụ tài chính có liên quan, cũng như về pháp luật và quy định điều chỉnh lĩnh vực tài chính;

Tổ chức hội thảo và các khóa đào tạo tại Việt Nam, chủ yếu dành cho cán bộ điều hành của các tổ chức tài chính, chuyên viên của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước hoặc các đối tượng thụ hưởng khác được hai Bên thống nhất lựa chọn với số lượng hạn chế;

Tổ chức hội thảo và các khóa đào tạo tại Luxembourg, chủ yếu dành cho cán bộ điều hành của các tổ chức tài chính đến từ Việt Nam, chuyên viên của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước hoặc các đối tượng thụ hưởng khác được hai Bên thống nhất lựa chọn;

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Bộ Tài chính Đại Công quốc Luxembourg Gilles Roth trao Bản ghi nhớ. Ảnh: Đức Minh

Các khóa đào tạo trực tuyến về các chủ đề được hai Bên thỏa thuận; Hỗ trợ tìm và tiếp cận các chuyên gia xây dựng nghiên cứu về các nội dung trong lĩnh vực hợp tác theo từng nhu cầu ở mỗi giai đoạn cụ thể; Tìm hiểu khả năng triển khai các hoạt động chung nhằm thúc đẩy đầu tư giữa Việt Nam và Luxembourg…

Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Luxembourg tạo cơ sở để hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực và triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể trong lĩnh vực tài chính, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, tài chính song phương trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá, quan hệ giữa Việt Nam và Luxembourg trong thời gian vừa qua đã có nhiều bước phát triển đột phá trên cơ sở nền tảng quan hệ chính trị, ngoại giao ngày càng được củng cố, đặc biệt là sau chuyến thăm Luxembourg của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cũng như chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Luxembourg.

Bộ trưởng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao các cơ quan chuyên môn hai bên đã tích cực làm việc để hôm nay có thể cùng nhau ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác giữa hai Bộ, tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Bộ Tài chính Đại Công quốc Luxembourg Gilles Roth. Ảnh: Đức Minh

Đặc biệt, Việt Nam mong muốn Luxembourg phát huy thế mạnh trong việc hỗ trợ phát triển thị trường vốn và thu hút các quỹ đầu tư, trong bối cảnh Việt Nam đang tập trung cho mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong thập kỷ tới nên nhu cầu huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển là rất lớn.

Đây chính là những thế mạnh nổi bật của Luxembourg, nhất là khả năng thu hút các quỹ đầu tư quốc tế. Chúng tôi cũng đang rất mong muốn xây dựng Trung tâm tài chính tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới trở thành trung tâm giao dịch tài chính xanh của khu vực và thế giới, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn phát biểu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Luxembourg Gilles Roth cho biết, Luxembourg sở hữu thế mạnh rất lớn với quy mô quản lý của các quỹ đầu tư lên tới 9.000 tỷ Euro/USD cùng sở giao dịch tài chính xanh hàng đầu.

“Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm về khung pháp lý quản lý quỹ, phát triển tài chính xanh và tạo cơ hội kết nối thị trường tài chính Việt Nam với các tổ chức tài chính hàng đầu tại Châu Âu” - Bộ trưởng Gilles Roth nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Bộ Tài chính Đại Công quốc Luxembourg Gilles Roth trao đổi tại lễ ký. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bày tỏ thống nhất cao với các định hướng hợp tác cũng như các đề xuất của Bộ trưởng Gilles Roth về việc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, tập trung vào hai trụ cột chính: thứ nhất là giúp Việt Nam hoàn thiện thể chế; thứ hai là hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực bằng nhiều hình thức khác nhau.

Tại buổi hội đàm song phương sau lễ ký kết, hai Bộ trưởng đã trao đổi về tình hình kinh tế - tài chính và định hướng chính sách của mỗi nước.

Bộ trưởng Gilles Roth chia sẻ kinh nghiệm của Luxembourg trong duy trì kỷ luật tài khóa, quản lý nợ công và giữ vững xếp hạng tín nhiệm cao; đồng thời trao đổi về một số định hướng chính sách tài chính của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có các nội dung được thảo luận tại Hội đồng Kinh tế và Tài chính (ECOFIN) và Nhóm Bộ trưởng Tài chính Khu vực đồng Euro (Eurogroup).

Về định hướng hợp tác thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy kết nối trong lĩnh vực thị trường vốn, khuyến khích các quỹ đầu tư và định chế tài chính Luxembourg quan tâm, gia tăng đầu tư dài hạn tại Việt Nam.

Quang cảnh lễ ký. Ảnh: Đức Minh

Hai bên cũng trao đổi về khả năng tăng cường kết nối giữa Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Luxembourg (LuxSE), nhất là trong các lĩnh vực liên quan đến niêm yết và công bố thông tin đối với các công cụ tài chính xanh. Qua đó, phát huy thế mạnh của Luxembourg với vai trò là một trung tâm tài chính quan trọng của châu Âu, đồng thời mở rộng kết nối với thị trường Việt Nam trong khu vực ASEAN.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số và tài chính bền vững, hai Bộ trưởng quan tâm chia sẻ kinh nghiệm về giám sát dựa trên rủi ro, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với Fintech, khung pháp lý của EU về tài sản mã hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giám sát thị trường tài chính.

Liên quan đến việc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị Luxembourg chia sẻ kinh nghiệm xây dựng khung pháp lý, phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính, trong đó có quỹ đầu tư, quản lý tài sản và trái phiếu xanh; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời tăng cường kết nối với hệ sinh thái tài chính xanh của Luxembourg.

Việt Nam cũng đề nghị Luxembourg tiếp tục hỗ trợ kết nối các định chế tài chính, nhà đầu tư Luxembourg với thị trường Việt Nam, góp phần thu hút nguồn lực tài chính quốc tế phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - EU, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị Luxembourg tiếp tục phát huy vai trò tích cực tại các cơ chế của EU, ủng hộ thúc đẩy các quốc gia thành viên EU còn lại sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), góp phần tạo nền tảng pháp lý thuận lợi cho việc mở rộng đầu tư và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và EU.