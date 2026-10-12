Việt Nam và Luxembourg hợp tác tài chính, thu hút vốn đầu tư quốc tế

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Bộ Tài chính Luxembourg Gilles Roth trao Biên bản ghi nhớ (MOU). Ảnh: MOF

Ngày 12/10, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Bộ Tài chính Luxembourg Gilles Roth đã có buổi làm việc nhằm trao đổi về tình hình kinh tế - tài chính, định hướng chính sách và thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, hai Bộ trưởng đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Bộ Tài chính hai nước với nhiều nội dung hợp tác quan trọng.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 Bộ Tài chính tạo khuôn khổ để hai bên tăng cường chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao năng lực và đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực cùng quan tâm, gồm tài chính bền vững, tài chính xanh, công nghệ tài chính (Fintech), quản lý quỹ đầu tư, thị trường vốn, dịch vụ ngân hàng và bảo hiểm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả giữa hai nước, đặc biệt là sau các chuyến thăm cấp cao của Thủ tướng Chính phủ hai nước. Luxembourg đã có nhiều hỗ trợ thiết thực cho Việt Nam trong phát triển thị trường vốn, tài chính xanh, nâng cao năng lực giám sát và công bố thông tin.

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, trong 9 tháng năm 2026, tăng trưởng GDP đạt 9,01%, hướng tới mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 888,02 tỷ USD, tăng 30,4%; vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm qua.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, để phục vụ mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong thập kỷ tới, Việt Nam có nhu rất lớn về huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt là thông qua các quỹ đầu tư quốc tế-vốn là thế mạnh hàng đầu của Luxembourg.

Chia sẻ tại buổi làm việc, Bộ trưởng Gilles Roth đã thông tin về kinh nghiệm của Luxembourg trong duy trì kỷ luật tài khóa, quản lý nợ công và giữ vững xếp hạng tín nhiệm AAA; đồng thời, trao đổi về một số định hướng chính sách tài chính của Liên minh châu Âu (EU); trong đó, có các nội dung được thảo luận tại Hội đồng Kinh tế và Tài chính (ECOFIN) và Nhóm Bộ trưởng Tài chính Khu vực đồng euro (Eurogroup). Bộ trưởng Gilles Roth cho biết, dù có diện tích nhỏ nhưng Luxembourg hiện quản lý lượng tài sản lên tới hơn 9.000 tỷ euro và là trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: MOF

Về định hướng hợp tác thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy kết nối trong lĩnh vực thị trường vốn, khuyến khích các quỹ đầu tư và định chế tài chính Luxembourg quan tâm, gia tăng đầu tư dài hạn tại Việt Nam. Phía Luxembourg bày tỏ mong muốn đưa các dòng vốn đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là các Quỹ đầu tư thay thế (giúp huy động nguồn vốn tư nhân bên cạnh vốn công) và Quỹ đầu tư dài hạn Châu Âu (ELTIF). Qua khảo sát thực tế hệ thống giao thông công cộng và hạ tầng tại Hà Nội, phía Luxembourg khẳng định đây là những loại hình hạ tầng trọng điểm mà Luxembourg có thể hỗ trợ tài trợ vốn.

Hai bên cũng trao đổi về khả năng tăng cường kết nối giữa Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Luxembourg (LuxSE), nhất là trong các lĩnh vực liên quan đến niêm yết kép và công bố thông tin đối với các công cụ tài chính xanh. Qua đó, phát huy thế mạnh của Luxembourg với vai trò là một trung tâm tài chính quan trọng của châu Âu; đồng thời, mở rộng kết nối với thị trường Việt Nam trong khu vực ASEAN.

Liên quan đến việc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, Việt Nam định hướng xây dựng Trung tâm Tài chính tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trở thành trung tâm giao dịch về tài chính xanh của khu vực và thế giới. Phía Việt Nam đề nghị Luxembourg chia sẻ kinh nghiệm xây dựng khung pháp lý, phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính; trong đó, có quỹ đầu tư, quản lý tài sản và trái phiếu xanh; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời tăng cường kết nối với hệ sinh thái tài chính xanh của Luxembourg.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hai bên quan tâm chia sẻ kinh nghiệm về giám sát dựa trên rủi ro, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với Fintech, khung pháp lý của EU về tài sản mã hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giám sát thị trường tài chính.

Ngoài ra, Bộ Tài chính Việt Nam cũng đề nghị Luxembourg tiếp tục hỗ trợ kết nối các định chế tài chính, nhà đầu tư Luxembourg với thị trường Việt Nam, góp phần thu hút nguồn lực tài chính quốc tế phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - EU, phía Việt Nam đề nghị Luxembourg tiếp tục phát huy vai trò tích cực tại các cơ chế của EU, ủng hộ thúc đẩy các quốc gia thành viên EU còn lại sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), góp phần tạo nền tảng pháp lý thuận lợi cho việc mở rộng đầu tư và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và EU…

Để cụ thể hóa các nội dung hợp tác trong Bản ghi nhớ hợp tác (MoU), Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị đơn vị đầu mối Bộ Tài chính Việt Nam chủ động phối hợp với các cơ quan đối tác Luxembourg xây dựng danh mục hoạt động hợp tác cụ thể trong năm 2027; đồng thời thiết lập cơ chế trao đổi, rà soát định kỳ nhằm bảo đảm các nội dung của Bản ghi nhớ được triển khai thiết thực, hiệu quả.