Việt Nam và Liên hợp quốc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thông tin, truyền thông và quản trị số

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải trao quà kỷ niệm tặng Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách truyền thông toàn cầu Melissa Fleming. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, ngày 26/10, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có cuộc làm việc với bà Melissa Fleming, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách truyền thông toàn cầu. Cùng tham dự có Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và đại diện Ủy ban Thông tin Liên hợp quốc.

Tại cuộc làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải đánh giá cao vai trò và những nỗ lực của Liên hợp quốc trong thúc đẩy hợp tác quốc tế về thông tin, truyền thông và quản trị không gian số; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng bảo đảm quyền tiếp cận thông tin bình đẳng của mọi thành phần người dân, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, mở rộng hạ tầng Internet, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của tiến bộ khoa học, công nghệ.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang tạo ra những cơ hội to lớn nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức về đạo đức, an toàn thông tin, sự lan truyền tin giả, thông tin sai lệch và thao túng dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin xã hội. Đây là những thách thức mang tính toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay của các quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp công nghệ.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, Việt Nam tích cực đóng góp vào các nỗ lực quốc tế xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, có trách nhiệm, trong đó, việc đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) vào tháng 10/2025 và tiếp tục phát huy sáng kiến này, qua đó thể hiện cam kết và vai trò chủ động của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác đa phương ứng phó với những thách thức trên không gian số.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động tham gia vào các sáng kiến của Liên hợp quốc về lĩnh vực thông tin; đề nghị tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong bảo đảm tính minh bạch, tin cậy của thông tin; thúc đẩy quyền tiếp cận thông tin công bằng, tôn trọng đa dạng văn hóa, ngôn ngữ, thu hẹp khoảng cách số, tạo điều kiện để các nước đang phát triển tham gia và thụ hưởng công bằng những lợi ích của chuyển đổi số.

Quang cảnh cuộc làm việc. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Melissa Fleming đánh giá cao những thành tựu và đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và hợp tác quốc tế, trong đó có sự tham gia tích cực tại Ủy ban Thông tin Liên hợp quốc.

Bà Melissa Fleming chia sẻ về các sáng kiến của Liên hợp quốc, nổi bật là Bộ Nguyên tắc toàn cầu về toàn vẹn thông tin và Thỏa thuận Số toàn cầu; nhấn mạnh yêu cầu phát triển, sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm, tăng cường khả năng nhận diện, ứng phó với tin giả, thông tin sai lệch và thao túng thông tin, qua đó củng cố lòng tin và xây dựng môi trường thông tin lành mạnh.

Phó Tổng Thư ký bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp với Việt Nam, đặc biệt thông qua Văn phòng Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, nhằm thúc đẩy các mục tiêu chung về thông tin, truyền thông và phát triển số bao trùm, bền vững.