Việt Nam và LHQ tăng cường hợp tác về thông tin, truyền thông và quản trị số

Tham dự cuộc làm việc có Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ, cùng đại diện Ủy ban Thông tin LHQ.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải làm việc với Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách truyền thông toàn cầu Melissa Fleming. Ảnh: Thanh Tuấn/PV TTXVN tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại New York, tại cuộc làm việc, đồng chí Ngô Đông Hải đánh giá cao vai trò của LHQ trong thúc đẩy hợp tác quốc tế về thông tin, truyền thông và quản trị không gian số. Đồng chí khẳng định Việt Nam chú trọng bảo đảm quyền tiếp cận thông tin bình đẳng, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và mở rộng hạ tầng Internet, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, để mọi người dân được thụ hưởng thành quả khoa học, công nghệ.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải làm việc với Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách truyền thông toàn cầu Melissa Fleming. Ảnh: Thanh Tuấn/PV TTXVN tại Mỹ

Đồng chí Ngô Đông Hải nhận định sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), vừa mở ra nhiều cơ hội, vừa đặt ra thách thức về đạo đức, an toàn thông tin, tin giả và thông tin sai lệch, có nguy cơ làm suy giảm niềm tin xã hội. Những vấn đề này đòi hỏi sự phối hợp giữa các quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp công nghệ.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Tuấn/PV TTXVN tại Mỹ

Khẳng định Việt Nam tích cực tham gia các nỗ lực quốc tế xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và có trách nhiệm, đồng chí Ngô Đông Hải nhắc lại việc Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) vào tháng 10/2025, thể hiện cam kết thúc đẩy hợp tác đa phương trong ứng phó với các thách thức trên không gian số. Đồng chí đề nghị tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về bảo đảm tính minh bạch, tin cậy của thông tin, thu hẹp khoảng cách số, tôn trọng sự đa dạng văn hóa và ngôn ngữ, đồng thời tạo điều kiện để các nước đang phát triển được tiếp cận bình đẳng với lợi ích của chuyển đổi số.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Melissa Fleming phát biểu. Ảnh: Thanh Tuấn/PV TTXVN tại Mỹ

Về phần mình, bà Melissa Fleming đánh giá cao những thành tựu và đóng góp của Việt Nam trong chuyển đổi số, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin và hợp tác quốc tế, trong đó có sự tham gia tích cực tại Ủy ban Thông tin LHQ.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải tặng quà lưu niệm cho Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách truyền thông toàn cầu Melissa Fleming. Ảnh: Thanh Tuấn/PV TTXVN tại Mỹ

Phó Tổng Thư ký LHQ chia sẻ về các sáng kiến như Bộ Nguyên tắc toàn cầu về toàn vẹn thông tin và Thỏa thuận Số toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển, sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm và nâng cao năng lực ứng phó với tin giả, thông tin sai lệch, thao túng thông tin. Bà bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp với Việt Nam, đặc biệt thông qua Văn phòng Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam, nhằm thúc đẩy các mục tiêu chung về thông tin, truyền thông và phát triển số bao trùm, bền vững.