Việt Nam và Lào trao 11 văn kiện hợp tác, khởi động xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt

Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chứng kiến các bộ, ngành, địa phương của hai nước trao các văn kiện hợp tác quan trọng - Ảnh: CP

11 văn kiện hợp tác quan trọng

Các văn kiện hợp tác được lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương của hai nước trao trước sự chứng kiến của hai Thủ tướng gồm:

Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về dự án tuyến đường hữu nghị Lào - Việt Nam; Biên bản bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào; Bản ghi nhớ hợp tác về an ninh mạng giữa Cục An ninh mạng, Bộ Công an Việt Nam và Cục An ninh mạng, Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào;

Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt; Chương trình hợp tác năm 2027 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào; Biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về hạ tầng cung ứng xăng dầu;

Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào trong lĩnh vực tài chính; Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước về lĩnh vực dân tộc và tôn giáo;

Thỏa thuận hữu nghị và hợp tác giữa UBND thành phố Hải Phòng và Ủy ban Chính quyền tỉnh Vientiane, giai đoạn 2026 – 2030; Thỏa thuận hữu nghị và hợp tác giữa UBND thành phố Hải Phòng và Ủy ban Chính quyền tỉnh Oudomxay, giai đoạn 2026 – 2030; Bản ghi nhớ về hợp tác hữu nghị giữa UBND tỉnh Ninh Bình và Ủy ban Chính quyền tỉnh Oudomxay, giai đoạn 2026 – 2030.

Khởi động xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự lễ khởi động dự án xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam, do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cùng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào tổ chức. Ảnh: CP

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự lễ khởi động dự án xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam, do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cùng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào tổ chức.

Dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào -Việt Nam là một dự án biểu tượng cho tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Thời gian qua, Bộ Giáo dục của hai nước đã tích cực triển khai các công việc khảo sát, nghiên cứu, xây dựng đề án, thảo luận nội dung Hiệp định để trình Chính phủ hai nước.

Trường sẽ trở thành một cơ sở giáo dục đại học hiện đại và quy mô đào tạo giai đoạn đầu khoảng 4.000 người (trong đó có 500 học sinh cấp trung học phổ thông và 3.500 sinh viên đại học và sau đại học), có thể đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Lào, ưu tiên đào tạo ngành Lào có nhu cầu và Việt Nam có thế mạnh; đồng thời, cũng trở thành đầu mối hợp tác giáo dục, giao lưu nhân dân và văn hóa giữa hai nước, phát huy mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam cho các thế hệ mai sau.

Việt Nam bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith cùng các đại biểu dự lễ bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào. Ảnh: CP

Cũng trong chiều 8/10, Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự lễ bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào.

Do Bộ Công an hai nước phối hợp thực hiện, dự án xây dựng hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào là món quà thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. Dự án được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thống nhất triển khai vào tháng 7/2024.

Mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân với giải pháp công nghệ tiên tiến, hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao, tiết kiệm, tích hợp dân cư và căn cước công dân, sản xuất thẻ trên một hệ thống tổng thể chung; thống nhất quy trình quản lý nghiệp vụ bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống".

Cùng với đó, tạo lập cơ sở hạ tầng dữ liệu gốc để nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào có nền tảng chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số trong tương lai. Cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu báo cáo, số liệu phân tích tổng hợp dữ liệu dân cư, tình hình cư trú, di biến động dân cư trên nền bản đồ số, phục vụ chỉ đạo và điều hành được xuyên suốt từ Trung ương tới địa phương.