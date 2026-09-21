Việt Nam và Lào làm sâu sắc hơn nội hàm 'gắn kết chiến lược'

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào; chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu toàn diện Việt Nam đạt được thời gian qua; tin tưởng Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thắng lợi quan trọng trong kỷ nguyên phát triển mới, thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và 2045.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (phải) tiếp Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc. Ảnh: TTXVN

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chúc mừng những thành tựu Lào đạt được; tin tưởng Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ X; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và xác định việc gìn giữ, củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược với Lào là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại; bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam-Lào thời gian qua tiếp tục phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao; làm sâu sắc hợp tác quốc phòng-an ninh; đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, nhất là năng lượng, giao thông vận tải và hạ tầng biên giới; tăng cường hợp tác giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; chuẩn bị chu đáo các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào trong năm 2027.

* Cùng ngày, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã hội đàm với Phó thủ tướng Thường trực Saleumxay Kommasith. Hai bên thống nhất cùng nỗ lực làm sâu sắc hơn nội hàm “gắn kết chiến lược”, tập trung cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa hai Đảng, hai nước; tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh; tạo đột phá trong kinh tế, thương mại, đầu tư; thúc đẩy hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, địa phương và giao lưu nhân dân; đẩy nhanh các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn viện trợ; phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng sông Mê Công.