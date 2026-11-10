Việt Nam và JICA ký hiệp định vay gần 28 tỷ yên vốn ODA cho Dự án Ô Môn III

Ảnh lễ trao đổi văn kiện (từ trái sang phải: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko; và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae). Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, lễ trao đổi văn kiện đã được tổ chức tại Cung điện Akasaka với sự hiện diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới Nhật Bản. Tại buổi lễ, hiệp định vay vốn đã được trao đổi giữa Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn và Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko.

Trong bối cảnh Việt Nam đạt được mức tăng trưởng kinh tế đáng kể trong những năm gần đây, Dự án sẽ xây dựng nhà máy nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp có hiệu suất cao, phát thải khí nhà kính tương đối thấp và có khả năng ứng phó linh hoạt với sự biến động sản lượng của các nguồn năng lượng tái tạo.

Dự án sẽ góp phần bảo đảm cung cấp điện ổn định và thúc đẩy việc triển khai rộng rãi các dự án năng lượng tái tạo, qua đó đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp của Việt Nam. Dự án cũng được kỳ vọng sẽ góp phần ổn định môi trường kinh doanh cho hơn 2.000 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam.

Theo hiệp định vay vốn vừa được ký kết, Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III (I) sẽ được triển khai tại Ô Môn, thành phố Cần Thơ, nhằm nâng cao năng lực cung cấp điện cho khu vực phía Nam Việt Nam thông qua việc xây dựng một nhà máy nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp mới tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng tăng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của khu vực.

Các hợp phần chính của dự án bao gồm xây dựng nhà máy nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp và triển khai các dịch vụ tư vấn liên quan. Khoản vay ODA của Nhật Bản dành cho dự án có giá trị tối đa 27,901 tỷ yên. Lãi suất áp dụng là 1,4%/năm đối với phần xây dựng nhà máy và 0,01%/năm đối với dịch vụ tư vấn. Khoản vay có thời hạn hoàn trả 30 năm, bao gồm thời gian ân hạn 10 năm, với hình thức đấu thầu không ràng buộc.

Cơ quan thực hiện dự án là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Dự án đồng thời đóng góp vào việc thực hiện Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) số 7 về "Năng lượng sạch với giá thành hợp lý" và Mục tiêu số 9 về "Công nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển cơ sở hạ tầng".

Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2030 khi nhà máy chính thức đi vào vận hành.