Việt Nam và Iceland thúc đẩy hợp tác, sớm triển khai FTA với EFTA

Sớm đưa Hiệp định Thương mại tự do vào thực tiễn

Thông tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 18/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Iceland Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir nhân dịp bà thăm Việt Nam và ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và các nước thuộc Khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA).

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Iceland Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir ngày 18/10/2026

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Iceland, đồng thời nhấn mạnh hai nước còn nhiều tiềm năng cần tiếp tục khai thác hiệu quả.

Bộ trưởng hoan nghênh những đóng góp tích cực của Iceland, đặc biệt là cá nhân Bộ trưởng Ngoại giao Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, trong quá trình đàm phán và ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA.

Để tận dụng những cơ hội từ Hiệp định, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò cơ quan đầu mối trong thúc đẩy quan hệ song phương. Trong đó, trọng tâm là phối hợp với các cơ quan liên quan sớm đưa Hiệp định vừa ký kết vào triển khai thực tiễn, mở ra cơ hội hợp tác mới cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư

Nhất trí với những đánh giá của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao Iceland Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên những lĩnh vực hai nước có thế mạnh và nhu cầu hợp tác. Đặc biệt, Iceland mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và cơ sở hạ tầng năng lượng.

Bộ trưởng Ngoại giao Iceland khẳng định người dân và doanh nghiệp nước này đặt nhiều kỳ vọng vào những cơ hội hợp tác từ các cam kết vừa đạt được trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Iceland Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir đã mời Bộ trưởng Lê Hoài Trung thăm Iceland vào thời gian thích hợp.

Việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA được kỳ vọng mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam và Iceland, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và cơ sở hạ tầng năng lượng. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp, sớm đưa Hiệp định vào triển khai thực tiễn, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp hai nước khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác.