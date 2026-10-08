Việt Nam và Hoa Kỳ tiến sát vạch đích Hiệp định thương mại đối ứng, chờ ngày ký kết

Quang cảnh cuộc đàm phán cấp Bộ trưởng Hiệp định song phương về thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày 10/11/2025. Ảnh: TTXVN

Thông tin tích cực này vừa được ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương) chính thức cập nhật tại buổi họp báo thường kỳ quý 3/2026 diễn ra vào chiều ngày 7/10.

Nhìn lại toàn bộ tiến trình, ông Khanh cho biết các cuộc đàm phán song phương về hiệp định này đã được hai nước khởi động từ tháng 4/2025. Kể từ đó đến nay, phái đoàn hai bên đã nỗ lực làm việc thông qua 7 phiên đàm phán chính thức, song song với nhiều vòng tham vấn chuyên sâu ở cả cấp độ kỹ thuật lẫn cấp Bộ trưởng.

Một trong những cột mốc đáng chú ý là cuộc đàm phán cấp Bộ trưởng đã diễn ra vào ngày 10/11/2025.

Tính đến thời điểm hiện tại, giới chức hai nước đã tìm được tiếng nói chung và cơ bản hoàn tất gần như toàn bộ các nội dung đàm phán cốt lõi của bản hiệp định. Bước đi cuối cùng trước khi chạm đích chỉ còn là việc trao đổi, làm rõ thêm một số ít vấn đề mang tính kỹ thuật.

Nhằm sớm khép lại quá trình này, Bộ Công Thương kỳ vọng sẽ tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ từ phía các cơ quan hữu quan của Hoa Kỳ, đặc biệt là Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ. Mục tiêu chung được hướng tới là nhanh chóng hoàn thiện toàn văn hiệp định để tiến hành ký kết và sớm đưa vào thực tiễn.

Đánh giá về ý nghĩa chiến lược cũng như những tác động dự kiến của thỏa thuận lần này, đại diện Bộ Công Thương tái khẳng định vị thế của Hoa Kỳ như một đối tác thương mại quy mô lớn và có tầm quan trọng hàng đầu đối với bức tranh xuất khẩu của Việt Nam. Việc hai nước chính thức đạt được một hiệp định thương mại sẽ đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng một khuôn khổ giao thương ổn định, cân bằng và hướng tới sự phát triển bền vững.

Hơn thế nữa, hiệp định này được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy mở ra những cơ hội hợp tác kinh tế - thương mại sâu rộng và mạnh mẽ hơn nữa giữa hai quốc gia trong tương lai.