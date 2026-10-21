Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đại sứ Jennifer Wicks và các đại biểu nhân dịp Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Kinh nghiệm và tiến bộ khoa học, công nghệ trong xác định danh tính HCLS bằng ADN”; đồng thời, trân trọng sự quan tâm, phối hợp của phía Hoa Kỳ, Ủy ban Quốc tế về Người mất tích (ICMP) và các chuyên gia quốc tế trong chuẩn bị, tham gia hội thảo.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu trao đổi với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị, trong khuôn khổ hội thảo, phía Hoa Kỳ sẽ phối hợp, kết nối các chuyên gia, tổ chức có kinh nghiệm, nhất là ICMP và Đại học Georgia (Hoa Kỳ), tập trung trao đổi những vấn đề thực tiễn Việt Nam đang cần giải quyết, bao gồm: Xét nghiệm mẫu hài cốt suy thoái, hàm lượng ADN thấp; bảo đảm độ tin cậy của kết quả; kết nối thông tin từ tìm kiếm, quy tập đến xét nghiệm, đối sánh và xác định danh tính HCLS. Sau hội thảo, đề nghị hai bên phối hợp xác định các nội dung có thể triển khai ngay, gắn trao đổi khoa học với đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ thực hành tại các cơ sở chuyên môn của Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, thời gian vừa qua, Hoa Kỳ đã tích cực hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có hợp tác xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng và khu vực sân bay Biên Hòa; hỗ trợ khảo sát, rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Đối với Việt Nam, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS là một nội dung quan trọng trong khắc phục hậu quả chiến tranh, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc và thân nhân liệt sĩ. Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS”, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu mong muốn sự hỗ trợ của phía Hoa Kỳ đối với công tác này được cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu, ưu tiên của Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực lâu dài cho các cơ quan chuyên môn của Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks cùng đại biểu hai bên chụp hình lưu niệm.

Khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh (MIA), Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục chia sẻ thông tin, tài liệu, kỷ vật liên quan đến bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh.

Về phần mình, Đại sứ Jennifer Wicks nhấn mạnh, khắc phục hậu quả chiến tranh là một lĩnh vực hợp tác quan trọng mà hai bên tiếp tục quan tâm thúc đẩy. Đại sứ khẳng định trên cương vị công tác sẽ tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ kết nối các cơ quan, đối tác Hoa Kỳ với Bộ Quốc phòng Việt Nam trong lĩnh vực này, cũng như thúc đẩy phối hợp giữa hai bên trong khuôn khổ Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh, phù hợp với các ưu tiên của Việt Nam.