Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao Hàn Quốc với vai trò là nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam với nhiều tập đoàn lớn, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp điện tử, bán dẫn, chế biến chế tạo.

Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc trong thời gian qua tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đi vào chiều sâu. Trong lĩnh vực hợp tác phát triển, Hàn Quốc là nhà tài trợ song phương châu Á lớn thứ hai của Việt Nam, cung cấp các khoản ODA thông qua Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế (EDCF) và Quỹ Xúc tiến Phát triển Kinh tế (EDPF).

Thứ trưởng Moon Ji Sung bày tỏ vui mừng được gặp lại Thứ trưởng Trần Quốc Phương. Ảnh: Quy Anh

Thứ trưởng Moon Ji Sung bày tỏ vui mừng được gặp lại Thứ trưởng Trần Quốc Phương sau buổi trao đổi vào tháng 9/2026 bên lề chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ông Trần Thanh Mẫn, qua đó củng cố tin cậy và tạo nền tảng thuận lợi để hai Bộ Tài chính tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất.

Thứ trưởng Moon Ji Sung cho biết sẽ nỗ lực triển khai các chỉ đạo của các nhà lãnh đạo nhằm thắt chặt quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Tại buổi làm việc này, Thứ trưởng Moon Ji Sung đã chia sẻ về những thay đổi trong bộ máy hành chính mới tại Hàn Quốc dẫn tới những yêu cầu mới đối với các khoản ODA thông qua Quỹ EDCF, tuy nhiên Hàn Quốc mong muốn tiếp tục trao đổi cả ở cấp kỹ thuật và cấp cao giữa hai bên trong năm 2027 để chia sẻ thông tin và giải quyết các vướng mắc, thúc đẩy quan hệ hợp tác về ODA cho Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định sẽ chỉ đạo các đơn vị khẩn trương trao đổi với các đối tác của Bộ Tài chính và Kinh tế Hàn Quốc để sớm thu xếp các cuộc họp giữa hai bên trong thời gian tới.

Về quan hệ hợp tác đa phương, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho rằng, hai Bộ Tài chính trong năm 2027 đều đảm nhiệm vai trò chủ trì các diễn đàn hợp tác tài chính lớn trong khu vực, trong đó Việt Nam sẽ chủ trì Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC, trong khi Hàn Quốc đồng chủ trì Tiến trình hợp tác tài chính ASEAN+3. Đây là cơ hội để hai bên phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn hợp tác khu vực.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã giới thiệu các sự kiện APEC quan trọng mà Bộ Tài chính Việt Nam sẽ chủ trì trong năm 2027, bao gồm Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc NHTƯ APEC vào cuối tháng 2/2027 tại Nha Trang, Khánh Hoà, và Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC vào tháng 10/2027 tại Hạ Long, Quảng Ninh.

Trong năm APEC 2027, Bộ Tài chính Việt Nam cũng sẽ triển khai 4 chủ đề hợp tác ưu tiên, bao gồm: Củng cố thị trường vốn để khơi thông nguồn vốn tư nhân cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; Thúc đẩy tài chính dựa trên dữ liệu nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; Đa dạng hóa các nguồn lực tài chính cho phát triển tại các nền kinh tế APEC; Nâng cao năng lực nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực tài chính.

Các chủ đề này đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam công bố tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC tháng 10/2026 tại Hồng Công, Trung Quốc, được xây dựng trên cơ sở xem xét sự phù hợp với các ưu tiên chung của các thành viên APEC, có tính kế thừa, tiếp nối các chủ đề trong những năm gần đây, đặc biệt là gắn kết với các định hướng của Kế hoạch Hành động Incheon đã được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2025 do Hàn Quốc chủ trì.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã mời Thứ trưởng Moon Ji Sung trực tiếp tham dự Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC tại Nha Trang vào cuối tháng 2/2027.

Thứ trưởng Moon Ji Sung cho biết đã sắp xếp trong kế hoạch công tác và rất mong muốn sẽ được tới Nha Trang trong dịp Hội nghị APEC tại Việt Nam./.