Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác năng lượng và dịch vụ công trình biển

Các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: VIỆT HÀ)

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Tuần lễ công nghiệp dịch vụ ngoài khơi Việt Nam-Hàn Quốc năm 2026, tập trung trao đổi cơ hội hợp tác về khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), điện gió ngoài khơi và dịch vụ công trình biển. Tại hội thảo, các đại biểu cùng phân tích triển vọng thị trường năng lượng Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm phát triển hạ tầng, công nghệ của Hàn Quốc và thảo luận phương thức phối hợp triển khai dự án giữa các tổ chức, doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại đây, ông Jung Jung Tae, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, Việt Nam đang đồng thời thực hiện mục tiêu bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định phục vụ tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng hướng tới trung hòa carbon. Việc triển khai các dự án năng lượng quy mô lớn (như Chuỗi dự án khí Lô B-Ô Môn), cùng với phát triển các mỏ dầu mới, vận hành và bảo dưỡng các cơ sở khai thác hiện hữu, đang góp phần hợp tác đối với dịch vụ công trình biển.

Ông Jung Jung Tae, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: VIỆT HÀ)

Theo ông Jung Jung Tae, Hàn Quốc có thế mạnh về đóng tàu, công trình biển, thiết kế, chế tạo, vận chuyển, lắp đặt ngoài khơi và quản lý dự án. "Khi công nghệ và kinh nghiệm quản lý dự án của Hàn Quốc được kết hợp với sự am hiểu thực tiễn và nền tảng công nghiệp của Việt Nam, sẽ tạo ra những cơ hội kinh doanh mới, không chỉ trong bảo dưỡng, hoán cải, tháo dỡ công trình biển mà cả trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi", ông Jung Jung Tae khẳng định.

Từ góc độ nghiên cứu thị trường, Tiến sĩ Phạm Quý Ngọc, Trưởng phòng Khí, Điện và Năng lượng mới, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí thuộc VPI cho biết, tổng công suất nguồn điện của Việt Nam dự kiến đạt 183-236GW vào năm 2030, trong khi nhu cầu điện có thể tăng khoảng gấp đôi vào năm 2030 và gấp 4-5 lần vào năm 2050. Trong cơ cấu nguồn điện mới, LNG, điện gió ngoài khơi và điện hạt nhân có đóng góp quan trọng trong quá trình chuyển đổi hệ thống điện, bên cạnh yêu cầu tiếp tục phát triển năng lượng tái tạo, lưới điện và các nguồn điện linh hoạt.

Đồng thời, việc vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh từ năm 2027 cùng các cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), cải cách giá điện và sự hình thành các cơ chế liên quan thị trường carbon sẽ tạo động lực mới thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân và các nhà đầu tư quốc tế trong giai đoạn tới. Hiện, VPI đang tập trung khảo sát địa điểm, xây dựng cơ sở dữ liệu, nghiên cứu điều kiện địa chất, khí tượng, hải văn, đánh giá môi trường, an toàn và các giải pháp công nghệ phục vụ phát triển dự án.

Cũng tại hội thảo, ông Ko Jin Kyu, Tổng Giám đốc đại diện Hanwha Ocean giới thiệu công nghệ hóa lỏng LNG theo module nhằm nâng cao hiệu quả chế tạo, lắp đặt; chia sẻ giải pháp thiết kế, đóng mới tàu lắp đặt tua-bin điện gió và trạm biến áp ngoài khơi.

Trong khi đó, ông Park Young Seok, đại diện KOGAS-Tech chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái LNG, trong đó nhấn mạnh yêu cầu đồng bộ giữa nguồn cung, hạ tầng cảng, phương tiện tiếp nhiên liệu và nhu cầu của đội tàu. Đối với hạ tầng nhập khẩu LNG, đại diện SB SUNBO giới thiệu giải pháp chuyển đổi tàu chở LNG cũ thành kho nổi chứa và tái hóa khí LNG (FSRU).

Ông Kim Soon Ki, Thư ký Tổng Giám đốc ETRS/KMOU cho rằng, Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng trong quá trình chuyển dịch năng lượng. Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, cùng với sự phát triển nhanh của điện khí LNG và điện gió ngoài khơi, đang tạo ra nhu cầu mới trong lĩnh vực dịch vụ công nghiệp ngoài khơi, từ cảng LNG và FSRU đến điện gió ngoài khơi, bảo dưỡng và tháo dỡ công trình.

Khi tiềm năng của Việt Nam kết hợp với kinh nghiệm của Hàn Quốc có thể xây dựng mô hình hợp tác cùng có lợi và bền vững. Ông Kim Soon Ki cho biết, ETRS và KOVOSI sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các hoạt động kết nối kinh doanh, cung cấp thông tin thị trường, nghiên cứu chung và các chương trình đào tạo chuyên môn.

Tiến sĩ Phan Minh Quốc Bình, Phó Viện trưởng VPI phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: VIỆT HÀ)

Theo Tiến sĩ Phan Minh Quốc Bình, Phó Viện trưởng VPI, việc tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế, đặc biệt là Hàn Quốc, mở ra tiềm năng hợp tác rất lớn trong các lĩnh vực LNG, hydrogen sạch, điện gió ngoài khơi và tháo dỡ, thu dọn các công trình ngoài khơi. Trên cơ sở Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa VPI và ETRS thuộc KMOU, Trung tâm Hợp tác Công nghiệp Dịch vụ Ngoài khơi Hàn Quốc-Việt Nam (KOVOSI) sẽ trở thành cầu nối, kết nối hoạt động nghiên cứu, công nghệ và các cơ hội kinh doanh giữa hai quốc gia.

Trong bối cảnh Việt Nam vừa đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, vừa thực hiện các mục tiêu giảm phát thải và chuyển dịch sang hệ thống năng lượng bền vững hơn, Tiến sĩ Phan Minh Quốc Bình mong muốn các tổ chức nghiên cứu, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, xác định cơ hội hợp tác cụ thể, đặt nền móng cho các dự án hợp tác hiệu quả trong thời gian tới.