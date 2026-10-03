Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu thẩm mỹ

Hội thảo thu hút nhiều bác sĩ và đại biểu chuyên ngành thẩm mỹ đến tham dự.

Ngày 3/10, Hội thảo Khoa học Thẩm mỹ Việt - Hàn 2026 diễn ra tại Bệnh viện Quân y 175, TP Hồ Chí Minh, với khoảng 250 bác sĩ và đại biểu tham dự. Chương trình mở đầu chuỗi K-Beauty Meets 2026 tại Việt Nam, tạo nên một diễn đàn trao đổi khoa học, kinh nghiệm lâm sàng và ứng dụng công nghệ giữa chuyên gia hai nước.

Hội thảo bao gồm 8 bài báo cáo khoa học, chia thành 2 phiên chuyên đề. Phiên thứ nhất đề cập chỉ nâng PDO, dữ liệu thử nghiệm lâm sàng, vật liệu cấy ghép silicone thiết kế bằng công nghệ in 3D trong nâng mũi và xử trí co thắt cực dưới vú. Phiên thứ hai tập trung vào ma trận trung bì không tế bào, skin booster cùng thiết bị năng lượng HIFU, RF và vi sóng.

GS Heo Chan Yeong, Chủ tịch Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc (KSAPS), phát biểu tại sự kiện

GS Heo Chan Yeong, Chủ tịch Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc (KSAPS), cho rằng đội ngũ y tế trực tiếp hiểu rõ và sử dụng đúng thiết bị, công nghệ có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả và tính bền vững của quá trình ứng dụng. Ông nhấn mạnh vai trò của chuyên gia tại địa phương trong chia sẻ cơ sở lâm sàng, kinh nghiệm sử dụng và đào tạo chuyên môn cho đồng nghiệp.

Việc kết nối hiệp hội và bệnh viện cũng tạo điều kiện để công nghệ y tế Hàn Quốc tiếp cận nhu cầu chuyên môn tại Việt Nam. Qua trao đổi, các bên kỳ vọng từng bước mở rộng hợp tác đào tạo và nghiên cứu giữa những cơ sở, tổ chức chuyên ngành hai nước.

Đại tá, TS.BS Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ là một trong những chuyên ngành được bệnh viện ưu tiên phát triển. Hội thảo giúp bác sĩ Việt Nam tiếp cận kỹ thuật, vật liệu và những nghiên cứu chuyên sâu của Hàn Quốc để học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn.

Theo ông Cường, hoạt động trong nước còn thiên về ứng dụng, trong khi tiềm lực nghiên cứu chuyên sâu về kỹ thuật và vật liệu còn hạn chế. Vì vậy, bệnh viện định hướng hợp tác đào tạo, có thể cử bác sĩ sang Hàn Quốc học tập, nghiên cứu; đồng thời phối hợp phát triển vật liệu và nghiên cứu ứng dụng tại bệnh viện. Việc triển khai phải dựa trên chứng cứ khoa học, bảo đảm hiệu quả và an toàn cho người bệnh.

Trước nhu cầu thẩm mỹ ngày càng phát triển, ông Cường cũng đưa ra khuyến cáo, người dân lựa chọn cơ sở bảo đảm chuyên môn và có khả năng xử trí khi xảy ra biến cố. Ngay cả can thiệp nhỏ cũng cần được thực hiện trong điều kiện an toàn. Ngoài ra, các cơ sở cũng phải tính đến tình huống phát sinh, tránh để việc chuyển viện làm mất thời gian điều trị cần thiết.

Sau hội thảo Khoa học Thẩm mỹ Việt - Hàn 2026 sẽ có Hội nghị đào tạo kỹ năng chuyên sâu K-Beauty K.A.T lần thứ 2, dự kiến diễn ra ngày 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, tiếp đó sẽ có chương trình Hội nghị Khoa học Thẩm mỹ Việt - Hàn diễn ra ngày 17 - 18/10 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội.

Chuỗi sự kiện do Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc (KSAPS), Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Việt Nam (VSAPS) và Bệnh viện Quân y 175 đồng chủ trì; Viện Phát triển Công nghiệp Y tế Hàn Quốc (KHIDI), Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul Bundang (SNUBH) và Hiệp hội Công nghệ Thẩm mỹ Hàn Quốc (KBIT) đồng tổ chức. Chương trình nhận được sự bảo trợ của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc (MOHW).