Việt Nam và Hàn Quốc hướng tới mục tiêu đạt 150 tỷ USD kim ngạch xuất, nhập khẩu vào năm 2030

Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út; Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn; Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Miyon; Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh Jung Jung Tae.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Liên

Cùng dự hội nghị có lãnh đạo các địa phương: Hải Phòng, Huế, Cần Thơ…; lãnh đạo các tổ chức, khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và đại diện các sở, ban, ngành của thành phố Đồng Nai.

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Miyon cho rằng, Đồng Nai là nơi mà các doanh nghiệp Hàn Quốc đã hoạt động đầu tư sôi nổi trong nhiều lĩnh vực, gồm sản xuất, linh kiện, phụ tùng, kho vận... ngay sau khi Hàn Quốc và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hàn Quốc hiện chiếm vị trí số 1 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Đồng Nai, qua đó tạo việc làm chất lượng cho hơn 170 ngàn người lao động và đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Đồng Nai cũng như quan hệ kinh tế giữa 2 nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Kết quả này có được là nhờ các doanh nghiệp Hàn Quốc đã tin tưởng thành phố Đồng Nai và không ngừng mở rộng hoạt động đầu tư, đồng thời cũng nhờ Đồng Nai đã coi các doanh nghiệp Hàn Quốc là đối tác hợp tác kinh tế quan trọng và hỗ trợ tích cực.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Miyon phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Liên

Đại sứ kỳ vọng trong tương lai, các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư vào Đồng Nai về các lĩnh vực như: linh kiện và vật liệu tiên tiến, thân thiện môi trường, kho vận thông minh và đô thị thông minh, khoáng sản quan trọng, công nghiệp quốc phòng...

Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Liên

Theo Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức, Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là dịp để các cơ quan Trung ương, các cơ quan đại diện Hàn Quốc tại Việt Nam, thành phố Đồng Nai cũng như các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, trao đổi, đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua. Đồng thời xác định những định hướng và giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đồng Nai và các đối tác Hàn Quốc ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Các đại biểu Hàn Quốc tham dự hội nghị. Ảnh: Ngọc Liên

Thông qua hội nghị, lãnh đạo thành phố Đồng Nai mong muốn lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; kịp thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền và tổng hợp, kiến nghị Trung ương hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn. Hội nghị cũng là dịp để thành phố giới thiệu định hướng phát triển, tiềm năng, lợi thế và cơ hội hợp tác, đầu tư; cung cấp thông tin về cơ chế, chính sách, quy định mới liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; qua đó tạo thuận lợi để doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động và gắn bó lâu dài với Đồng Nai. Sự hiện diện và hoạt động hiệu quả của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Đồng Nai trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của thành phố.

Về phía Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn cho rằng: Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đã khẳng định nhân dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, động lực của hội nhập quốc tế. Địa phương và cộng đồng doanh nghiệp 2 nước chính là những chủ thể trực tiếp đưa các định hướng hợp tác, cam kết và thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai bên thành kết quả cụ thể. Mỗi dự án đầu tư thành công, mỗi quan hệ hợp tác giữa các địa phương được mở rộng, mỗi khó khăn của doanh nghiệp được tháo gỡ đều góp phần củng cố tin cậy chính trị và vun đắp quan hệ song phương Việt Nam - Hàn Quốc.

Lễ ký kết hợp tác phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ và hợp tác phát triển kinh tế song phương giữa Đồng Nai và Hàn Quốc. Ảnh: Ngọc Liên

Với chủ nhà Đồng Nai, hội nghị năm nay mang dấu ấn đặc biệt khi là một trong những sự kiện đối ngoại quan trọng đầu tiên của thành phố sau khi trở thành thành phố. Hàn Quốc hiện là một trong những nhà đầu tư hàng đầu tại Đồng Nai về dự án, tổng vốn USD; nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã gắn bó lâu dài và thành công tại đây. Với vị trí chiến lược trong mạng lưới công nghiệp, sản xuất và logistics phía Nam, cùng Cảng hàng không quốc tế Long Thành sắp đưa vào khai thác, Đồng Nai có nhiều tiềm năng trở thành cực tăng trưởng đa chức năng và trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao tin tưởng hội nghị sẽ góp phần quảng bá hình ảnh một Đồng Nai năng động, rộng mở; đồng thời tăng cường kết nối và mở ra cơ hội hợp tác mới giữa doanh nghiệp Hàn Quốc với Đồng Nai nói riêng và các địa phương Việt Nam nói chung.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia 2 phiên thảo luận với các chủ đề: Nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc: Đột phá về thương mại, đầu tư bền vững và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số và chủ đề Đẩy mạnh khoa học, công nghệ và công nghiệp văn hóa trong chuyển đổi số: Kiến tạo tăng trưởng xanh, bền vững và bao trùm.

Các đại biểu tham gia phiên thảo luận Nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc: Đột phá về thương mại, đầu tư bền vững và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số. Ảnh: Ngọc Liên

Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với gần 10,6 ngàn dự án, tổng vốn đăng ký trên 102,7 tỷ USD, là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương 8 tháng của năm 2026 đạt 82 tỷ USD, cao nhất so với cùng kỳ từ trước đến nay, tạo đà để lần đầu vượt mốc 100 tỷ USD trong năm 2026 và hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030. Tại Đồng Nai, Hàn Quốc là đối tác đầu tư lớn nhất của thành phố với 469 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 8,37 tỷ USD.