Việt Nam và Google trao đổi về chuyển đổi số, phát triển kỹ năng công nghệ

Chiều 5/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp ông Cris Turner, Phó Chủ tịch toàn cầu về quan hệ Chính phủ và chính sách công của Google cùng đoàn công tác đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ

Việt Nam xác định công nghệ và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng

Tại cuộc tiếp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận những đóng góp của Google trong việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận tri thức và phát triển kỹ năng, qua đó góp phần vào tiến trình chuyển đổi số và phát triển của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho biết Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng của tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới.

Việt Nam có nhiều điều kiện để thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ, với quy mô thị trường, cơ cấu dân số và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ ngày càng phát triển. Trên cơ sở đó, Việt Nam mong muốn tăng cường hội nhập công nghệ, huy động các nguồn lực quốc tế, đồng thời thúc đẩy hợp tác về nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị Google tiếp tục hợp tác phát triển hệ sinh thái số và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, hỗ trợ các sản phẩm, giải pháp "Make in Vietnam" tiếp cận thị trường khu vực và quốc tế. Việt Nam đồng thời hoan nghênh các doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Google muốn tăng hợp tác về trí tuệ nhân tạo

Ông Cris Turner cho biết Google mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác với Việt Nam, tìm kiếm các phương thức hợp tác nhằm đóng góp thiết thực cho người dân, trong đó hướng tới các mục tiêu của Việt Nam về AI trong giai đoạn tới.

Đại diện Google cũng trao đổi về tiềm năng, triển vọng của Việt Nam trong lĩnh vực AI, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất một số hướng hợp tác nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Cuộc trao đổi diễn ra trong tháng 10, thời điểm đang triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2026, trong đó có các chương trình phổ cập kỹ năng số và hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ số.