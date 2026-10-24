Việt Nam và EU đưa giáo dục trở thành trụ cột hợp tác

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn và Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Roxana Minzatu trao ký Thư ý định đầu tiên về hợp tác giáo dục, đào tạo giữa Việt Nam và EU. (Ảnh: TTXVN)

Văn bản do Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn và Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu phụ trách các vấn đề quyền xã hội, kỹ năng, việc làm chất lượng và sẵn sàng ứng phó Roxana Minzatu ký, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đây là văn bản riêng đầu tiên về hợp tác giáo dục-đào tạo giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và EC. Trước đó, hợp tác trong lĩnh vực này chủ yếu dựa trên các điều khoản chung của Hiệpđịnh khung về Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam-EU (PCA), được ký năm 2012 và có hiệu lực từ năm 2016.

Thông cáo báo chí chung về chuyến thăm chính thức EU của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, các nhà lãnh đạo hai bên nhất trí tăng cường hợp tác giáo dục-đào tạo. Ý định thư được ký kết đánh dấu việc hai bên chính thức đưa giáo dục trở thành một trụ cột hợp tác có định hướng, lộ trình rõ ràng và là một trong những kênh kết nối thực chất trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-EU.

Ý định thư nêu rõ, hai bên khẳng định lợi ích chung và mong muốn tăng cường hợp tác trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau; mongmuốn làm sâu sắc, mở rộng hợp tác trong nhiều nội dung cụ thể, như trao đổi thông tin, kết nối trong khuôn khổ Chương trình Erasmus+ (chương trình hàng đầu của EU về giáo dục, đào tạo, thanh niên và thể thao); hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn cầu về giáo dục và các chương trình giáo dục ở nhiều cấp độ khác; nâng cao năng lực cho cá nhân và cơ sở học thuật, thúc đẩy trao đổi người học và cán bộ học thuật, chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn tốt, đồng thời tạo thuận lợi cho các chương trình đào tạo và nghiên cứu chung. Để cụ thể hóa các cam kết, hai bên xây dựng một lộ trình toàn diện cho các hoạt động hợp tác.