Việt Nam và EFTA ký Hiệp định thương mại tự do, mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế

Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đại diện Việt Nam ký Hiệp định là Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng. Phía EFTA có Tổng thống kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thụy Sĩ Guy Parmelin; Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Lích-ten-xtanh Brigitte Haas; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ai-xơ-len Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Na Uy Astrid Bergmål.

Việt Nam và các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) chính thức ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA (VEFTA).

Việc ký kết VEFTA đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và EFTA, đồng thời thể hiện quyết tâm thúc đẩy thương mại tự do, tăng cường hợp tác và củng cố hệ thống thương mại dựa trên luật lệ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Hiệp định có phạm vi cam kết toàn diện, bao gồm thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, mua sắm chính phủ, cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, giải quyết tranh chấp, thương mại và phát triển bền vững. Các nội dung về thuế quan, hàng rào kỹ thuật, vệ sinh và kiểm dịch động thực vật, hải quan, phòng vệ thương mại cũng được đề cập.

VEFTA được kỳ vọng giúp Việt Nam mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời thu hút thêm vốn đầu tư chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quản trị từ châu Âu.

Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước EFTA duy trì đà phát triển tích cực, với kim ngạch song phương bình quân gần 2 tỷ USD mỗi năm. Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường này chủ yếu là thủy sản, giày dép, dệt may, máy móc, thiết bị, điện tử và linh kiện. Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu máy móc công nghiệp, hóa chất, dược phẩm và nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Hiệp định VEFTA được kỳ vọng tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Hợp tác đầu tư cũng ngày càng mở rộng. Tính đến cuối năm 2025, Thụy Sĩ có 234 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 2,4 tỷ USD; Na Uy có 62 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 201 triệu USD. Nhiều doanh nghiệp EFTA đã đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, thực phẩm, dược phẩm, năng lượng và công nghệ. Các nhà đầu tư trong khối cũng quan tâm đến những dự án mới về đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, logistics và cơ khí chính xác.

Với phạm vi cam kết rộng và tiềm năng bổ trợ giữa hai bên, Hiệp định VEFTA được kỳ vọng tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng như các nước thành viên EFTA.