Việt Nam và Dominicana tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương chính đảng

Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi đảng, mỗi nước; rà soát việc triển khai và thảo luận một số định hướng, biện pháp mới nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng giai đoạn 2023-2028; trao đổi ý kiến về tình hình thế giới, khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Mỹ Latin và các vấn đề cùng quan tâm.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung hội đàm với đồng chí Miguel Mejia, Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất, Cộng hòa Dominicana. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã nhất trí các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hai Đảng, hai nước.

Theo đó, hai bên tích cực thúc đẩy tiếp xúc, thăm cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân; hỗ trợ kết nối và xúc tiến hợp tác thương mại, đầu tư trên những lĩnh vực nhiều tiềm năng như viễn thông, chuyển đổi số, công nghệ cao, nông nghiệp và kết nối du lịch; khuyến khích giao lưu, hợp tác giữa các tổ chức hữu nghị, chính trị-xã hội và giữa các địa phương hai nước; tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương chính đảng.