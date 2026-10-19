Việt Nam và Đan Mạch thúc đẩy hợp tác giáo dục, phát triển nhân lực

Hội thảo kết thúc dự án Phát triển giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam - Hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch giai đoạn II.

Mở rộng hợp tác từ giáo dục phổ thông đến đào tạo nghề

Theo báo cáo của Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD&ĐT), hiện nay, hợp tác giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Đan Mạch được đặt nền tảng bằng thỏa thuận ký luân phiên tại Hà Nội ngày 30/12/2016 và Copenhagen ngày 30/01/2017, giữa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ) của Việt Nam với Bộ Giáo dục, Bộ Giáo dục Đại học và Khoa học Đan Mạch.

Thỏa thuận có hiệu lực trong 5 năm và tự động gia hạn thêm 5 năm tiếp theo, dự kiến hết hiệu lực vào ngày 30/01/2027.

Trước đó, các hoạt động trao đổi đoàn đã tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục hai nước. Tháng 3/2015, Bộ trưởng Giáo dục Đan Mạch Christine Antorini dẫn đầu đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Hai bên thống nhất thúc đẩy trao đổi giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên; thành lập nhóm công tác chung và tăng cường hợp tác giữa các trường đại học.

Tháng 8/2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cùng đại diện các trường đại học, phổ thông sang thăm Đan Mạch. Trong chuyến đi, 18 văn bản hợp tác được ký kết giữa các trường đại học, cao đẳng hai nước, tập trung vào trao đổi giảng viên, liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và nâng cao năng lực công tác xã hội.

Ở cấp độ trao đổi học thuật, những năm gần đây, Chính phủ Đan Mạch không cấp học bổng song phương cấp Chính phủ mà phân cấp cho các trường đại học Đan Mạch chủ động hợp tác, trao đổi học bổng trực tiếp với các trường đối tác. Hiện có khoảng 200 sinh viên Việt Nam đang học tại nước này theo diện tự túc và học bổng từ các nguồn khác.

Bên cạnh giáo dục đại học, hợp tác giữa hai nước còn được triển khai trong giáo dục phổ thông, giáo dục nghệ thuật và STEM. Giai đoạn 2013-2015, Dự án Hỗ trợ giáo dục mỹ thuật cấp tiểu học (SAEPS) đã chuyển giao phương pháp dạy học Mỹ thuật mới theo chủ đề, hướng tới phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

Qua các đợt tập huấn cấp Trung ương vào tháng 6 và tháng 8/2014, cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các tỉnh nắm vững quy trình và triển khai nhân rộng cho toàn bộ giáo viên tiểu học trên địa bàn.

Cùng với hoạt động đổi mới dạy học, giao lưu văn hóa và sáng tạo tạo thêm không gian hợp tác giữa học sinh hai nước. Cuộc thi vẽ tranh “Đan Mạch trong mắt em” dành cho học sinh tiểu học do Đại sứ quán Đan Mạch phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hằng năm, thu hút đông đảo học sinh hưởng ứng.

Trong giáo dục STEM, Tập đoàn LEGO phối hợp cử đoàn học sinh Việt Nam tham dự cuộc thi Robot quốc tế First LEGO League (FLL) tại Houston, Mỹ. Cuộc thi hằng năm thu hút hơn 15.000 học sinh từ 88 quốc gia. Năm 2018, học sinh Việt Nam đã đạt nhiều giải thưởng tại cuộc thi này.

Học sinh hai nước Việt Nam và Đan Mạch tham dự cuộc thi. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch cung cấp - báo Nhân Dân).

Hợp tác chiến lược hướng tới nguồn nhân lực cho chuyển đổi xanh

Trong các lĩnh vực hợp tác, giáo dục nghề nghiệp là nội dung được triển khai theo chương trình dài hạn, với các giai đoạn kế tiếp nhau và phạm vi ngày càng mở rộng.

Giai đoạn I của Dự án hợp tác chiến lược Việt Nam – Đan Mạch trong giáo dục nghề nghiệp được phê duyệt cuối tháng 8/2016, triển khai từ năm 2017 đến năm 2019. Dự án tập trung xây dựng tiêu chí và bảo đảm chất lượng đào tạo trong hai ngành Thiết kế đồ họa và Thiết kế nội thất, đồng thời tăng cường gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp.

Tiếp nối giai đoạn đầu, giai đoạn II triển khai từ tháng 8/2019 đến tháng 12/2023, với ngân sách tăng lên. Phạm vi dự án được mở rộng ra 12 trường cao đẳng và bổ sung ngành Công nghệ thực phẩm. Các mục tiêu trọng tâm gồm nâng cao tính tự chủ, năng lực quản trị nhà trường, bồi dưỡng giáo viên và thu hút thanh niên tham gia học nghề.

Trên cơ sở đó, giai đoạn III dự kiến triển khai từ quý III/2026 đến quý III/2029. Ngày 29/7/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2199/QĐ-BGDĐT phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Phát triển giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam – Hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Đan Mạch – giai đoạn III”, sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Đan Mạch thông qua Bộ Giáo dục Đan Mạch.

Mục tiêu nhằm tăng cường chất lượng và khả năng đáp ứng của hệ thống giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam nhằm phát triển lực lượng lao động có kỹ năng cần thiết cho quá trình chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Với trọng tâm là năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng.

Để tiếp tục thúc đẩy hợp tác, Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD&ĐT đề xuất khuyến khích các tổ chức, cá nhân Đan Mạch đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tăng cường trao đổi cán bộ giảng dạy, nghiên cứu viên và sinh viên giữa các cơ sở giáo dục, đào tạo của hai nước, cả công lập và tư thục.

Cùng với trao đổi nhân lực, việc thu hút giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia Đan Mạch tham gia quản lý, nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục Việt Nam cũng được đề xuất đẩy mạnh. Cục Hợp tác quốc tế đồng thời kiến nghị khuyến khích các trường đại học Đan Mạch có thứ hạng cao trên thế giới mở phân hiệu tại Việt Nam.