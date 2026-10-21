Việt Nam và Đan Mạch nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện

Ngày 20/10, tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen.

Thủ tướng Mette Frederiksen khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân có ý nghĩa quan trọng khi hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2026), thể hiện sự tin cậy chính trị và quyết tâm chung đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Đan Mạch chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới, khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Đan Mạch tại Đông Nam Á.

Từ quan hệ hợp tác phát triển truyền thống, hai nước đã trở thành những đối tác tin cậy, bình đẳng, cùng có lợi, với những dấu mốc quan trọng như thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2013 và Đối tác chiến lược Xanh năm 2023.

Hai lãnh đạo nhất trí cần tận dụng những cơ hội mới, phát huy các thế mạnh của mỗi nước, tạo bước phát triển mới cho hợp tác song phương, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển của mỗi quốc gia.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Mette Frederiksen nhất trí thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - Đan Mạch lên Đối tác Chiến lược toàn diện, mở ra chương mới trong quan hệ song phương, tạo khuôn khổ chính trị và động lực mới thúc đẩy hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh Đan Mạch là nước thứ hai trong EU thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam, Thủ tướng Mette Frederiksen mong muốn thúc đẩy hợp tác hơn nữa với Việt Nam trong giai đoạn mới.

Để cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ mới, hai lãnh đạo nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, giao lưu nhân dân, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, thúc đẩy hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Hai lãnh đạo thống nhất xác định hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện; tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), thúc đẩy mở cửa thị trường, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng toàn cầu, phấn đấu tăng kim ngạch thương mại song phương.

Thủ tướng Mette Frederiksen đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh và triển vọng phát triển của Việt Nam; khẳng định Đan Mạch mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với Việt Nam.

Thủ tướng Đan Mạch ủng hộ các doanh nghiệp Đan Mạch tăng hiện diện và đầu tư lâu dài tại Việt Nam, phát triển các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường và có giá trị gia tăng lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao sự hiện diện và đóng góp tích cực của các doanh nghiệp hàng đầu Đan Mạch như LEGO, Maersk, Pandora, Carlsberg, Vestas và nhiều doanh nghiệp khác tại Việt Nam; nhấn mạnh cần tăng cường đối thoại chính sách, xúc tiến đầu tư, biến các cam kết hợp tác thành các dự án hợp tác cụ thể.

Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược Xanh, đưa hợp tác chuyển đổi năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững trở thành những ưu tiên hợp tác chiến lược, lâu dài.

Thủ tướng Mette Frederiksen khẳng định Đan Mạch sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, hỗ trợ Việt Nam phát triển năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng công bằng và thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đan Mạch tăng cường hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện khung chính sách, huy động nguồn lực tài chính xanh và thúc đẩy các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn, nhất là điện gió ngoài khơi, đồng thời hỗ trợ Việt Nam triển khai hiệu quả Quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Hai lãnh đạo thống nhất mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kết cấu hạ tầng chiến lược, cảng biển, logistics, vận tải biển xanh và kết nối chuỗi cung ứng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh các doanh nghiệp Đan Mạch tham gia phát triển hệ thống cảng biển, trung tâm logistics, hạ tầng giao thông và các hành lang vận tải xanh tại Việt Nam.

Cùng với chuyển đổi xanh, hai lãnh đạo nhất trí thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của hợp tác song phương; đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, y sinh, công nghệ số và các ngành công nghiệp mới...

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực y tế, kinh tế tuần hoàn, phát triển đô thị thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu; mở rộng giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan và doanh nghiệp hai nước. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Đan Mạch đặc biệt đánh giá cao đóng góp của cộng đồng hơn 18.000 người Việt Nam tại Đan Mạch, hòa nhập tốt, đóng góp tích cực cho kinh tế - xã hội địa phương và góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch.

Về hợp tác đa phương, hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực; nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương, đề cao chủ nghĩa đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế; thúc đẩy quan hệ ASEAN - EU phát triển thực chất, hiệu quả. Việt Nam sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Đan Mạch với ASEAN.

Việt Nam có quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với 15 quốc gia: Trung Quốc (5/2008), Liên bang Nga (7/2012), Ấn Độ (9/2016), Hàn Quốc (12/2022), Mỹ (9/2023), Nhật Bản (11/2023), Australia (3/2024), Pháp (10/2024), Malaysia (11/2024), New Zealand (2/2025), Indonesia và Singapore (3/2025), Thái Lan (5/2025), Anh (10/2025), Đan Mạch (10/2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch 20/10/2026 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu Đan Mạch 20/10/2026 Nhà vua Đan Mạch chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân 20/10/2026 Điều Đan Mạch tự hào trong quan hệ ngoại giao với Việt Nam 20/10/2026 Viết tiếp câu chuyện hợp tác Việt Nam - Đan Mạch bằng lòng tin và tri thức 20/10/2026 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Thời điểm Việt Nam và Đan Mạch 'gieo hạt giống mới' 19/10/2026 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch hội kiến sau khi cùng ngồi xe ngựa 19/10/2026 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận huân chương cao quý nhất của Đan Mạch 19/10/2026 Tiêm kích Đan Mạch hộ tống chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân 19/10/2026