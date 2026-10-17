Việt Nam và Đan Mạch hợp tác vì tương lai xanh

Một hội thảo về ứng dụng công nghệ của Đan Mạch vào hoạt động sản xuất, chế biến tại Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam)

Nằm ở Bắc Âu, Đan Mạch là quốc gia có mức sống cao, người dân hiếu khách, thiên nhiên tươi đẹp và những nét văn hóa đặc sắc. Đây là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, đồng thời có phong trào nhân dân ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971, hai nước duy trì quan hệ hữu nghị tốt đẹp, từng bước mở rộng hợp tác. Năm 2011, hai bên thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh; năm 2013, nâng cấp lên quan hệ Đối tác toàn diện. Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Đan Mạch.

Đối với Việt Nam, Đan Mạch không chỉ là một trong những nhà đầu tư hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, mà còn là đối tác nổi bật về đầu tư chất lượng cao và phát triển xanh ở Bắc Âu.

Tháng 11/2023, hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Xanh, mở ra nhiều cơ hội tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu, qua đó đưa chuyển đổi xanh trở thành một trong những trọng tâm nổi bật của quan hệ song phương. Hai bên đang tích cực triển khai các định hướng lớn trong chương trình hành động về Đối tác chiến lược Xanh.

Với sự ủng hộ và hỗ trợ của các nhà lãnh đạo và Chính phủ hai nước, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Đan Mạch đã mở rộng đầu tư tại Việt Nam với các dự án quy mô lớn, có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, phù hợp với thế mạnh của Đan Mạch và định hướng mô hình phát triển mới của Việt Nam.

Những bước tiến trong mối quan hệ Đối tác chiến lược Xanh giữa Việt Nam và Đan Mạch không chỉ cho thấy sự phát triển thực chất cả về chiều rộng và chiều sâu của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác song phương, mà còn phản ánh quyết tâm của Việt Nam chung tay cùng cộng đồng quốc tế giải quyết các thách thức toàn cầu liên quan biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, hướng đến tương lai phát triển bền vững cho toàn nhân loại.

Sự hiện diện, mở rộng đầu tư ngày càng đông đảo của doanh nghiệp Đan Mạch tại Việt Nam tạo ra cơ hội để hai nước hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các giải pháp công nghệ cho tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Nhiều sáng kiến đổi mới sáng tạo đã được Việt Nam và Đan Mạch triển khai trong thời gian qua như dự án Green Hero Solution - Mô hình tuần hoàn cho hệ thống nông nghiệp và lương thực thích ứng biến đổi khí hậu tại Việt Nam, sự kiện Đà Nẵng-Copenhagen: Hành trình xanh bên bờ sông Hàn… Đây cũng là động lực khuyến khích giới doanh nghiệp quốc tế tiếp tục thiết lập, mở rộng mạng lưới đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Với nền tảng vững chắc là tình hữu nghị được vun đắp qua nhiều thập niên cùng những điểm tương đồng về tầm nhìn phát triển, nhất là về kinh tế xanh, kinh tế biển, kinh tế tuần hoàn, Việt Nam và Đan Mạch đang đứng trước cơ hội tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi, hạ tầng xanh. Việc tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác trong những lĩnh vực này sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Đan Mạch phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.