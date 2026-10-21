Việt Nam và Đan Mạch cần mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng

Tại cuộc hội kiến Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus Christensen, Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà lưu niệm tặng Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus Christensen. Ảnh: BQP

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định hợp tác quốc phòng Việt Nam - Đan Mạch còn nhiều tiềm năng, dư địa phát triển, cần được quan tâm thúc đẩy tương xứng với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Ông mong muốn Đan Mạch tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ Việt Nam tăng cường hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) và các nước thành viên, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - EU và Hiệp định thiết lập khuôn khổ Việt Nam tham gia các hoạt động quản lý khủng hoảng của EU (FPA) ký năm 2019. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối tin cậy, góp phần thúc đẩy Đan Mạch tăng cường hợp tác với các nước thành viên ASEAN.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus Christensen cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã mời ông cùng các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng sang Việt Nam tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Ông nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục mở rộng hợp tác quốc phòng, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, khoa học và công nghệ.

Tại cuộc hội kiến, hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm.

Về phương hướng hợp tác, hai bên nhất trí nghiên cứu, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hợp tác giữa các quân, binh chủng, phòng thủ dân sự, ứng phó với sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả chiến tranh và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Đồng thời, hai bên trao đổi về việc nghiên cứu cử tùy viên Quốc phòng thường trú hoặc kiêm nhiệm tại mỗi nước, sớm nghiên cứu thiết lập cơ chế Nhóm tham vấn về hợp tác quốc phòng, tiến tới thiết lập cơ chế Đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng Bộ Quốc phòng...

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an có cuộc gặp với Bộ trưởng Tư pháp Nicolai Wammen.

Bộ trưởng Nicolai Wammen bày tỏ sự ấn tượng về những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực an ninh, thực thi pháp luật. Bộ Tư pháp Đan Mạch sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp tác tư pháp và pháp luật, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia với Bộ Công an Việt Nam.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Tư pháp Đan Mạch Nicolai Wammen. Ảnh: BCA

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh trong nhiều thập kỷ qua, Việt Nam và Đan Mạch duy trì mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp. Trên nền tảng quan hệ đó, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho quốc gia bạn bè truyền thống, khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy, thị trường năng động, điểm đến hấp dẫn của các dòng đầu tư xanh, chất lượng cao của Đan Mạch.

Trên cơ sở trao đổi ý kiến, hai bên đánh giá hiện nay tình hình tội phạm trên thế giới diễn biến rất phức tạp, trong đó có tội phạm khủng bố, mua bán người, ma túy, rửa tiền, di cư trái phép, lừa đảo trên không gian mạng.

Hai bên nhất trí khởi động trao đổi đoàn các cấp nhằm ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống; tích cực ủng hộ lẫn nhau, phối hợp quan điểm trên các diễn đàn, cơ chế an ninh và thực thi pháp luật quốc tế mà hai nước là thành viên.

Việt Nam và Đan Mạch cũng cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực phòng, chống tội phạm ma túy và tội phạm sử dụng công nghệ cao; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ, nhất là công tác điều tra và truy vết tội phạm trên không gian mạng, chuyến đổi số, xây dựng, bảo vệ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.

Hai nước sẽ phối hợp điều tra các vụ án, vụ việc có tính chất xuyên quốc gia, truy bắt các đối tượng truy nã quốc tế qua kênh hợp tác song phương hoặc trong khuôn khổ Interpol khi có yêu cầu; phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao; bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân hai nước kinh doanh, đầu tư, học tập, du lịch trên lãnh thổ của nhau.