Hội thảo khoa học nghị viện Cuba - Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, tại hội thảo khoa học nghị viện, Phó Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Ana María Mari Machado đánh giá đây là một cơ hội để hai bên chia sẻ kinh nghiệm từ quá trình Đổi mới ở Việt Nam và chuyển đổi kinh tế - xã hội ở Cuba, qua đó thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước và tăng cường hợp tác liên nghị viện trong các lĩnh vực hiện đại hóa kinh tế, hoàn thiện pháp luật và giám sát nghị viện.

Bà Mari Machado nhấn mạnh rằng Tổng Tư lệnh Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một mối quan hệ mẫu mực về tình đoàn kết và thống nhất, di sản cần được gìn giữ và củng cố cho thế hệ mai sau.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam dự hội thảo khoa học nghị viện.

Về phần mình, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng khẳng định hội thảo này sẽ là một đóng góp quan trọng nữa vào lịch sử tình hữu nghị giữa Việt Nam và Cuba, nhằm phát triển hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực một cách thực chất, hiệu quả và bền vững, phục vụ thiết thực lợi ích và tình đoàn kết giữa hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernández đón đồng chí Nguyễn Quốc Hùng.

Tại cuộc họp và làm việc, với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernández, đại biểu quốc hội của hai bên đã thảo luận sâu rộng về các vấn đề cùng quan tâm trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, thương mại; lập pháp; nông nghiệp và công nghiệp; và năng lượng, cùng nhiều lĩnh vực khác.

Thống đốc tỉnh Pinar del Rio Eumelín González Sánchez (thứ 4, trái sang) giới thiệu với đoàn về tiềm năng kinh tế của tỉnh.

Trong thời gian ở Cuba, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng và đoàn đã đi khảo sát thực tế dự án trồng lúa theo mô hình liên doanh giữa công ty lương thực Los Palacios của tỉnh Pinar del Rio với công ty AgriVMA của Việt Nam, tìm hiểu tiềm năng kinh tế của tỉnh Artemisa và Đặc khu phát triển Mariel, và thăm nhà máy Suchel TBV S.A., liên doanh của công ty Thái Bình của Việt Nam với công ty Nexus của Cuba.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh, Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Quốc Hùng và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernández cùng Ban Giám đốc và người lao động nhà máy Suchel TBV S.A.