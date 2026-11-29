Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam dự hội thảo khoa học nghị viện. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Từ ngày 24-28/11, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, do ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh, Đối ngoại dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại Cuba, nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực lập pháp.

Tại hội thảo khoa học nghị viện, Phó Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Ana María Mari Machado đánh giá đây là một cơ hội để hai bên chia sẻ kinh nghiệm từ quá trình Đổi mới ở Việt Nam và chuyển đổi kinh tế-xã hội ở Cuba, qua đó thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước và tăng cường hợp tác liên nghị viện trong các lĩnh vực hiện đại hóa kinh tế, hoàn thiện pháp luật và giám sát nghị viện.

Hội thảo khoa học nghị viện Cuba-Việt Nam. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Bà Mari Machado nhấn mạnh rằng Tổng Tư lệnh Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một mối quan hệ mẫu mực về tình đoàn kết và thống nhất, di sản cần được gìn giữ và củng cố cho thế hệ mai sau.

Về phần mình, ông Nguyễn Quốc Hùng khẳng định hội thảo này sẽ là một đóng góp quan trọng nữa vào lịch sử tình hữu nghị giữa Việt Nam và Cuba, nhằm phát triển hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực một cách thực chất, hiệu quả và bền vững, phục vụ thiết thực lợi ích và tình đoàn kết giữa hai dân tộc.

Tại cuộc họp và làm việc, với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernández, đại biểu Quốc hội của hai bên đã thảo luận sâu rộng về các vấn đề cùng quan tâm trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, thương mại; lập pháp; nông nghiệp và công nghiệp; và năng lượng, cùng nhiều lĩnh vực khác.

Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernández giới thiệu với đoàn về Đặc khu phát triển Mariel. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Trong thời gian ở Cuba, ông Nguyễn Quốc Hùng và đoàn đã đi khảo sát thực tế dự án trồng lúa theo mô hình liên doanh giữa công ty lương thực Los Palacios của tỉnh Pinar del Rio với công ty AgriVMA của Việt Nam, tìm hiểu tiềm năng kinh tế của tỉnh Artemisa và Đặc khu phát triển Mariel, và thăm nhà máy Suchel TBV S.A., liên doanh của công ty Thái Bình của Việt Nam với công ty Nexus của Cuba./.