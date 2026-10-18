Việt Nam và Công quốc Lích-then-xtai-in ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, thúc đẩy hợp tác kinh tế và đầu tư song phương

Lễ ký kết diễn ra trong không khí trang trọng, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đại diện Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài chính hai nước. Sự kiện thể hiện sự quan tâm và cam kết của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Công quốc Lích-then-xtai-in trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Thủ tướng Brigitte Haas ký Hiệp định thuế. Ảnh: Đức Thanh

Trước đó, nhằm chuẩn bị cho Lễ ký chính thức Hiệp định, vào chiều ngày 17/10/2026, tại trụ sở Cục Thuế, Cục Thuế đã phối hợp với Bộ Ngoại giao Công quốc Lích-then-xtai-in tổ chức rà soát và ký tắt dự thảo Hiệp định thuế được in trên Giấy Hiệp định của mỗi nước. Hoạt động này góp phần hoàn tất công tác chuẩn bị về nội dung và văn bản, tạo cơ sở cho việc ký chính thức Hiệp định giữa hai Chính phủ vào ngày 18/10/2026.

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về thuế, tạo thuận lợi cho hợp tác song phương

Việt Nam và Công quốc Lích-then-xtai-in chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 02/7/2008. Trải qua hơn 18 năm, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước tiếp tục được duy trì và phát triển. Việc ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần là dấu mốc quan trọng, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về thuế trong quan hệ song phương, tạo nền tảng thuận lợi hơn cho các hoạt động thương mại, đầu tư và kinh doanh xuyên biên giới.

Hiệp định hướng tới mục tiêu phân định hợp lý quyền đánh thuế giữa hai nước, hạn chế tình trạng đánh thuế hai lần đối với cùng một khoản thu nhập, đồng thời thiết lập cơ chế hợp tác giữa hai bên trong thực hiện các quy định của Hiệp định. Qua đó, Hiệp định góp phần nâng cao tính minh bạch, ổn định và khả năng dự báo của chính sách thuế, giảm thiểu rủi ro về thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cư trú tại hai nước trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Việc ký kết Hiệp định cũng góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư thông qua việc xác lập các nguyên tắc và quy định rõ ràng về thuế đối với thu nhập phát sinh trong quan hệ kinh tế giữa hai nước. Đây là một trong những điều kiện quan trọng nhằm thúc đẩy dòng vốn đầu tư, mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh và tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Công quốc Lích-then-xtai-in.

Dư địa hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và đầu tư

Về đầu tư, tính đến ngày 31/7/2026, Công quốc Lích-then-xtai-in có 01 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký 4,0 triệu USD, đứng thứ 86 trong số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Dự án là Nhà máy TIETEX Việt Nam do Công ty TIETEX CAPITAL AG đầu tư tại tỉnh Đồng Nai, hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, chủ yếu sản xuất tấm lót giày, đồng thời thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu và phân phối bán buôn. Việt Nam chưa có dự án đầu tư tại Công quốc Lích-then-xtai-in.

Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh và Ông Panagiotis Potolidis-Beck, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề Kinh tế và Phát triển, Bộ Ngoại giao Lích-then-xtai-in tại buổi rà soát, ký tắt dự thảo Hiệp định. Ảnh: Đức Thanh

Về thương mại, năm 2025, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt khoảng 10,2 triệu USD. Trong 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ Công quốc Lích-then-xtai-in đạt khoảng 2,98 triệu USD và xuất khẩu đạt khoảng 1,73 triệu USD.

Quan hệ kinh tế giữa hai nước còn nhiều dư địa phát triển. Công quốc Lích-then-xtai-in có thế mạnh trong các lĩnh vực cơ khí chính xác, thiết bị công nghiệp và máy móc; trong khi Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế. Vị trí kết nối của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á cũng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố nền tảng pháp lý cho quan hệ kinh tế song phương, tạo môi trường thuế thuận lợi và minh bạch hơn, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động đánh giá nghĩa vụ thuế và nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Khẳng định cam kết hội nhập và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

Việc ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Công quốc Lích-then-xtai-in tiếp tục khẳng định chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính, thuế; đồng thời thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc mở rộng hợp tác quốc tế về thuế, hoàn thiện hệ thống chính sách thuế và xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, ổn định, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tính đến ngày 18/10/2026, Việt Nam đã ký 82 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có 78 Hiệp định đã có hiệu lực. Việc tiếp tục mở rộng mạng lưới Hiệp định thuế góp phần tăng cường hợp tác giữa các nhà chức trách có thẩm quyền, hỗ trợ xử lý các vấn đề thuế phát sinh trong hoạt động xuyên biên giới và thúc đẩy tuân thủ pháp luật thuế.

Lễ ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Công quốc Lích-then-xtai-in là dấu mốc có ý nghĩa trong quan hệ hợp tác kinh tế, tài chính giữa hai nước, thể hiện tinh thần hợp tác và sự tin cậy lẫn nhau. Trên cơ sở khuôn khổ pháp lý được thiết lập, hai bên có thêm điều kiện để thúc đẩy các hoạt động thương mại, đầu tư và kinh doanh, hướng tới quan hệ hợp tác song phương ngày càng thực chất, hiệu quả và cùng có lợi./.