Việt Nam và Cộng hòa Séc tìm động lực mới cho hợp tác kinh tế
Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tương xứng với tiềm năng là trọng tâm được Việt Nam và Cộng hòa Séc đề cập tại Khóa họp lần thứ 8 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, diễn ra ngày 17/9 tại thủ đô Prague.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng và Thứ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Séc Jan Sechter đồng chủ trì phiên toàn thể khóa họp.
Nguồn: TTXVN
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/viet-nam-va-cong-hoa-sec-tim-dong-luc-moi-cho-hop-tac-kinh-te-473679.media