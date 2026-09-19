Việt Nam và Cộng hòa Séc tìm động lực mới cho hợp tác kinh tế

Chiều 18/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Trong số các cán bộ nhận quyết định vị trí công tác mới, có 5 Ủy viên Trung ương Đảng và 1 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.