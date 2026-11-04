Việt Nam và Cộng hòa Czech thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan nghị viện và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ông Dương Hoài Nam - Đại sứ Việt Nam tại CH Czech tại buổi làm việc. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại CH Czech)

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hạ viện Czech Patrik Nacher cho biết, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 5,2 tỷ USD năm 2025 và dự kiến tiến gần 7 tỷ USD trong năm 2026. Ông đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Czech, với khoảng 39.000 người được ghi nhận là thành viên cộng đồng dân tộc thiểu số. Việc người Việt có đại diện trong Hội đồng các dân tộc thiểu số của Czech cùng các hoạt động văn hóa, thể thao đã góp phần tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Bà Hà Thị Nga cho biết chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Czech phát triển tích cực, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2025. Hợp tác song phương ngày càng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội.

Bà bày tỏ tin tưởng buổi làm việc sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới, nhất là giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các cơ quan có chức năng tương đồng của Hạ viện Czech. Với vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn trao đổi kinh nghiệm với phía Czech về công tác lập pháp, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị cử tri, giám sát và quản lý xã hội. Bà đề xuất hai bên nghiên cứu tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi chuyên đề theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Đề cập cộng đồng người Việt tại Czech, bà Hà Thị Nga mong muốn Quốc hội và Chính phủ Czech tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để bà con ổn định cuộc sống, làm việc, tuân thủ pháp luật sở tại và đóng góp cho quan hệ hai nước. Bà cũng đề nghị phía Czech xem xét mở lại hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam, xây dựng chính sách thị thực thuận lợi hơn và thúc đẩy kết nối hàng không giữa hai nước nhằm tăng cường giao lưu nhân dân, du lịch và hợp tác kinh tế.

Đoàn công tác do bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu đến thăm và làm việc với Đại sứ quán. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại CH Czech)

Trao đổi về các đề xuất trên, nghị sĩ Hạ viện Czech Denis Doksanský cho biết các nghị sĩ sẽ xem xét khả năng thúc đẩy mở hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam. Đối với việc tiếp nhận sinh viên, ông cho biết Ủy ban Đối ngoại Hạ viện sẽ làm việc với Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục nhằm xem xét tăng số lượng sinh viên Việt Nam sang học tập tại Czech. Ông nhấn mạnh Việt Nam có vị trí chiến lược tại châu Á và Czech mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam, coi đây là cầu nối với khu vực.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Việt Nam tại CH Czech Dương Hoài Nam cũng nêu một số kiến nghị liên quan đến cộng đồng người Việt. Theo Đại sứ, trong khoảng 39.000 người Việt được ghi nhận thuộc cộng đồng dân tộc thiểu số tại Czech, một bộ phận đã mang quốc tịch Czech, số còn lại chủ yếu có giấy phép cư trú dài hạn. Đại sứ mong muốn chính quyền Czech tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc tại nước này.

Đại sứ cũng đề cập đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất nông nghiệp do Công ty cổ phần thương mại Saparia và Hội Phật giáo Việt Nam đồng sở hữu để xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Czech, kết hợp cơ sở sinh hoạt tín ngưỡng, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của cộng đồng. Đại sứ mong muốn chính quyền thành phố Praha xem xét, tạo điều kiện cho đề xuất này.

Bên cạnh đó, Đại sứ đề nghị phía Czech nghiên cứu miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ Việt Nam nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động trao đổi đoàn và giảm thủ tục hành chính.

Nhân dịp này, Đoàn công tác cũng có buổi trao đổi và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Czech.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại CH Czech)