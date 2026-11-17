Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly với Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pía Adriasola Barroilhet.Ảnh: Nhandan.vn

Ngày 16/11, Việt Nam và Chile đã thông qua Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Chiến lược nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân từ ngày 15-17/11/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/3/1971 - 25/3/2026), đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Chile.

Trong cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Antonio Kast khẳng định cam kết đưa quan hệ song phương bước vào giai đoạn hợp tác sâu rộng, thực chất, hiệu quả và bền vững hơn.

Hai nhà lãnh đạo quyết định nâng cấp quan hệ Việt Nam - Chile lên Đối tác Chiến lược trên cơ sở sáu trụ cột: chính trị, ngoại giao; kinh tế, thương mại; nông nghiệp; khoa học - công nghệ; giáo dục và văn hóa; quốc phòng, an ninh.

Hai bên khẳng định tiếp tục phát triển quan hệ trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau; bảo đảm lợi ích cân bằng, đan xen, tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

TĂNG CƯỜNG TIN CẬY CHÍNH TRỊ, MỞ RỘNG HỢP TÁC ĐA PHƯƠNG

Trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao, hai bên nhất trí duy trì đối thoại và tiếp xúc cấp cao trên các kênh Nhà nước, Chính phủ và Nghị viện; phát huy hiệu quả, hướng tới nâng cấp các cơ chế song phương hiện có và thiết lập các cơ chế đối thoại chuyên ngành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Việt Nam và Chile khẳng định coi trọng chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế, tăng cường phối hợp tại Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh (FEALAC), các diễn đàn liên nghị viện, cơ chế do ASEAN dẫn dắt và khuôn khổ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Hai bên tái khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Phát triển ASEAN - Chile, nhất là các lĩnh vực thương mại bền vững, năng lượng sạch, an ninh lương thực, khai khoáng bền vững và kinh tế số.

Việt Nam khẳng định sẵn sàng hỗ trợ tích cực Chile trong tiến trình gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), đồng thời ủng hộ các sáng kiến thúc đẩy phát triển Liên minh Thái Bình Dương.

Về phần mình, Chile khẳng định sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam, ASEAN với Liên minh Thái Bình Dương và khu vực Mỹ Latinh. Chile cũng mong muốn phối hợp để Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - Liên minh Thái Bình Dương lần thứ XI, dự kiến diễn ra năm 2028, đạt kết quả cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Chile José Antonio Kast. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Chile ghi nhận vai trò dẫn dắt của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Hội đồng CPTPP năm 2026, ủng hộ nỗ lực thúc đẩy đối thoại thương mại, đầu tư giữa CPTPP với EU và ASEAN.

Đặc biệt, Chile khẳng định sẵn sàng hợp tác, đóng góp tích cực vào Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Tổng thống José Antonio Kast tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc. Tổng thống Chile đã vui vẻ nhận lời và đề nghị tiếp tục trao đổi qua kênh ngoại giao.

Về các vấn đề quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982) là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại dương; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tính phổ quát, toàn vẹn của Công ước, giải quyết các tranh chấp biển bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương và tài nguyên biển.

THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

Xác định kinh tế, thương mại là trụ cột trung tâm của quan hệ song phương, hai bên nhất trí phát huy hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Chile (VCFTA), có hiệu lực từ năm 2014, cùng Hiệp định CPTPP nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư hai chiều.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá quan hệ thương mại song phương tăng trưởng bền vững, có tính bổ trợ cao và còn nhiều dư địa phát triển.

Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và các đại biểu tại hội đàm. Ảnh: Nhandan.vn

Theo đó, hai bên nhất trí phát huy tối đa hiệu quả Hội đồng Thương mại tự do Việt Nam - Chile, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác ưu đãi thuế quan từ VCFTA và CPTPP; mở rộng hợp tác trong dịch vụ, tài chính, bảo hộ đầu tư, thương mại điện tử.

Việt Nam và Chile đồng thời ủng hộ việc triển khai thực chất, hiện đại hóa và mở rộng CPTPP; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước đầu tư, kinh doanh ổn định, lâu dài.

Việt Nam hoan nghênh việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Choose Chile 2027, dự kiến diễn ra từ ngày 15-19/3/2027 tại Santiago, nhằm tăng cường kết nối nhà đầu tư và thúc đẩy các cơ hội kinh doanh mới.

Trong lĩnh vực logistics, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của chuỗi cung ứng và vận tải liên Thái Bình Dương tự cường, đa dạng, đáng tin cậy; nhất trí phối hợp tháo gỡ điểm nghẽn hậu cần, tăng cường kết nối thương mại giữa Đông Nam Á và Mỹ Latinh.

Hai nước nhất trí thúc đẩy kết nối các cảng biển của Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cái Mép - Thị Vải với các cảng cửa ngõ của Chile như Valparaíso và San Antonio; khuyến khích các hãng vận tải biển, hàng không nghiên cứu thiết lập các thỏa thuận hợp tác liên doanh.

Đối với nông nghiệp, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp về an toàn thực phẩm, vệ sinh và kiểm dịch động thực vật giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam với Cục Nông nghiệp và Chăn nuôi Chile (SAG) và Cục Thủy sản và Nuôi trồng thủy sản Quốc gia Chile (Sernapesca); thúc đẩy hiện đại hóa quy trình chứng nhận, trong đó có chứng nhận kiểm dịch điện tử.

Đáng chú ý, hai bên hoan nghênh việc Việt Nam hoàn tất thủ tục kiểm dịch và an toàn vệ sinh đối với các sản phẩm thịt bò, thịt lợn và thịt gà từ các nhà cung cấp Chile, đồng thời cấp phép cho một số cơ sở xuất khẩu thịt bò của Chile trong khuôn khổ chuyến thăm.

Quang cảnh họp báo. Ảnh: Nhandan.vn

Ở chiều ngược lại, hai nhà lãnh đạo hoan nghênh quyết định của Bộ Nông nghiệp Chile mở cửa thị trường cho các sản phẩm chanh leo, nhãn và vải của Việt Nam nhân dịp này.

Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy nhanh tiến trình mở cửa thị trường đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản khác, thúc đẩy thương mại nông nghiệp an toàn, thông suốt và cùng có lợi.

Hợp tác nông nghiệp cũng được mở rộng sang chuyển giao công nghệ tiên tiến, quản lý tài nguyên nước, tưới tiêu thông minh, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, chuỗi cung ứng lạnh, nuôi trồng thủy sản biển bền vững và phát triển giống cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu.

MỞ RỘNG HỢP TÁC CÔNG NGHỆ, NĂNG LƯỢNG XANH VÀ QUỐC PHÒNG, AN NINH

Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, hai nhà lãnh đạo xác định đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là nền tảng quan trọng đối với an ninh năng lượng, tăng trưởng kinh tế và phát triển công nghiệp hiện đại.

Hai bên hoan nghênh cơ hội thiết lập khuôn khổ hợp tác dài hạn về nguồn cung đồng tinh luyện, lithium từ Chile, đồng thời tạo thuận lợi để các sản phẩm công nghiệp chế tạo và thiết bị năng lượng sạch của Việt Nam mở rộng xuất khẩu sang thị trường Chile.

Việt Nam và Chile cam kết đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong khai khoáng thông minh, chế biến sâu khoáng sản thân thiện môi trường, sản xuất và lưu trữ hydro xanh, phát triển điện mặt trời, điện gió, lưới điện thông minh, quản lý carbon và xây dựng thị trường tín chỉ carbon.

Hai nước cũng thúc đẩy hợp tác kinh tế biển, bảo tồn đa dạng sinh học biển, phát triển cảng biển thông minh, vận tải biển xanh, nghiên cứu nhiên liệu hàng hải phát thải carbon thấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast tại họp báo. Ảnh: Nhandan.vn

Trong ứng phó với biến đổi khí hậu, hai bên tăng cường hợp tác về quản lý rừng bền vững, giảm phát thải methane, chống ô nhiễm rác thải nhựa đại dương; nghiên cứu hải dương học, địa chấn học và nâng cao năng lực cảnh báo sớm động đất, sóng thần, hiện tượng El Niño và La Niña.

Đặc biệt, hai bên nhất trí thúc đẩy chuyển giao công nghệ và các giải pháp tiên tiến của Chile trong quản lý tài nguyên nước, khử mặn, phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn, hỗ trợ các vùng nông nghiệp trọng điểm chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Hai nước khuyến khích kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm từ chương trình Start-Up Chile với các trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Hợp tác còn bao gồm chuyển đổi số bền vững, an ninh mạng và quản trị dữ liệu phù hợp quy định trong nước, luật pháp quốc tế và các tiêu chuẩn CPTPP.

Trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, hai bên nhất trí tăng cường giao lưu văn hóa, hợp tác du lịch, tận dụng chế độ miễn thị thực song phương; mở rộng chương trình học bổng, trao đổi sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha.

Hai bên cũng thúc đẩy hợp tác đào tạo cán bộ đối ngoại giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Học viện Ngoại giao Andrés Bello của Chile; khuyến khích kết nối các địa phương trong lĩnh vực kinh tế cảng biển, khai khoáng, nông - thủy sản, du lịch và đô thị thông minh. Đồng thời, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về cải cách hành chính và hiện đại hóa nền công vụ.

Về quốc phòng, an ninh, hai bên nhất trí triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng ký tháng 11/2024; nghiên cứu mở rộng hợp tác hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Hai nước nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm giữa các quân, binh chủng; khai thác tiềm năng hợp tác trong công nghiệp quốc phòng, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực quốc phòng, phù hợp nhu cầu, khả năng của mỗi nước.

Hai bên cũng tăng cường hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trao đổi chuyên môn, giảng viên và kinh nghiệm huấn luyện giữa Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và Trung tâm Hỗn hợp về Hoạt động Hòa bình của Chile (CECOPAC).

Trước những thách thức từ tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, hai bên thúc đẩy trao đổi hướng tới thiết lập cơ chế Đối thoại song phương về an ninh và thực thi pháp luật; tăng cường chia sẻ thông tin nghiệp vụ qua kênh song phương và INTERPOL nhằm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến, rửa tiền, tài trợ khủng bố, buôn bán người và ma túy.

Hai nước cũng nhất trí tăng cường hợp tác giữa các cơ quan pháp luật và tư pháp, nghiên cứu đàm phán các thỏa thuận nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho thương mại, đầu tư, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế và thực hiện cam kết CPTPP.

Để cụ thể hóa các cam kết, hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam (Vietrade) và Cục Xúc tiến thương mại Chile (ProChile) trong khuôn khổ chuyến thăm.

Hai bên nhất trí thúc đẩy đàm phán Hiệp định tránh đánh thuế song trùng; thỏa thuận hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan; thỏa thuận phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; các hiệp định về dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù, tương trợ tư pháp về hình sự.

Các văn kiện dự kiến thúc đẩy đàm phán còn bao gồm hợp tác gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng, khoa học - công nghệ và thỏa thuận tạo điều kiện cấp thị thực cho thanh niên hai nước thực tập, làm việc tại mỗi nước.

Bộ trưởng Ngoại giao hai nước chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan để xây dựng Kế hoạch Hành động triển khai cụ thể các mục tiêu của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Chile.

Nhân dịp này, Tổng thống José Antonio Kast trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Chile vào thời điểm phù hợp. Hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi qua kênh ngoại giao.

Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Chile được thông qua tại Hà Nội và có hiệu lực từ ngày 16/11/2026.