Việt Nam và Chile đẩy mạnh thương mại, đầu tư, kết nối ASEAN với Mỹ Latinh

Doanh nghiệp hai nước chào đón Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng - Ảnh: Vũ Khuê.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast, ngày 16/11/2026 tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Tổng cục Xúc tiến xuất khẩu Chile (ProChile) tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Chile.

Sự kiện mang dấu ấn đặc biệt khi diễn ra đúng vào năm hai quốc gia kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971–2026), đánh dấu chặng đường hơn nửa thế kỷ vun đắp tình hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện vượt qua mọi khoảng cách địa lý.

BỆ PHÓNG TỪ TÍNH BỔ TRỢ CAO VÀ KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ THÔNG THOÁNG

Nhìn lại chặng đường hợp tác kinh tế song phương, nền tảng vững chắc nhất giúp doanh nghiệp hai nước xích lại gần nhau chính là sự tương đồng trong tư duy mở cửa, hội nhập quốc tế và một hành lang pháp lý thông thoáng.

Chile là quốc gia Mỹ Latinh đầu tiên ký kết Hiệp định Thương mại tự do song phương với Việt Nam (VCFTA), có hiệu lực từ năm 2014. Cùng với việc cả hai nền kinh tế đều là thành viên tích cực của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), cộng đồng doanh nghiệp hai bên đang nắm giữ những công cụ ưu đãi thuế quan và mở cửa thị trường vượt trội.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng thư ký VCCI nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Cộng hòa Chile cùng sự hiện diện tại diễn đàn lần này thể hiện sự quan tâm sâu sắc và cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao Chile trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư song phương.

Ông Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng thư ký VCCI phát biểu khai mạc diễn đàn - Ảnh: Vũ Khuê.

Sự kết hợp giữa VCFTA và việc Chile chính thức phê chuẩn CPTPP từ đầu năm 2023 đã mở rộng không gian hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp. Nhờ đó, kim ngạch thương mại hai chiều liên tục duy trì đà bứt phá và đạt trên 1,6 tỷ USD chỉ trong 10 tháng đầu năm 2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, xuất khẩu của Chile sang Việt Nam trong 10 tháng qua đạt trên 354 triệu USD, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Liêm, những con số này khẳng định vị thế của Chile là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam tại Mỹ Latinh, trong khi Việt Nam giữ vững vai trò đối tác thương mại lớn nhất của Chile trong khối ASEAN.

Đồng quan điểm về sức bật của giao thương hai chiều, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh tuy cách xa về địa lý nhưng hai nước có nhiều lợi ích gần gũi khi cùng coi trọng thương mại mở và đa dạng hóa thị trường.

Dẫn số liệu năm 2025 với kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 1,77 tỷ USD, tăng 4,4% so với năm trước, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhận định kết quả này rất đáng khích lệ song vẫn còn khiêm tốn nếu đặt cạnh tiềm năng và mức độ bổ trợ hiếm có giữa hai nền kinh tế. Trong khi Việt Nam sở hữu năng lực sản xuất, chế biến và xuất khẩu mạnh mẽ ở các ngành điện tử, điện thoại, linh kiện, dệt may, da giày, đồ gỗ, nông sản và thủy sản, thì Chile lại có ưu thế vượt trội về khoáng sản, nguyên liệu công nghiệp, lâm sản, trái cây ôn đới, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Sự khác biệt này giúp hàng hóa hai nước hầu như không cạnh tranh trực tiếp mà bổ sung hoàn hảo cho nhau.

Từ góc nhìn của giới doanh nghiệp Chile, bà Susana Jiménez, Chủ tịch Liên đoàn Sản xuất và Thương mại Chile (CPC), khẳng định châu Á đang đóng vai trò trung tâm trong chiến lược kinh tế của quốc gia Nam Mỹ này, khi chiếm tới 55% tổng kim ngạch xuất khẩu của Chile trong năm 2025 với giá trị gần 60 tỷ USD.

Trong bức tranh chung đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng đầy sức hút với quy mô thị trường hơn 100 triệu dân, nền kinh tế năng động và sự tham gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam đã vươn lên trở thành nguồn nhập khẩu lớn thứ ba của Chile tại châu Á, cung cấp không chỉ điện thoại, máy tính mà còn cả thiết bị điện và các sản phẩm phục vụ ngành năng lượng mặt trời cho hộ gia đình lẫn nhà máy tại Chile.

THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN, KIẾN TẠO CHUỖI GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Phát biểu trước đông đảo cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast đánh giá cao tốc độ tăng trưởng ấn tượng của Việt Nam cũng như vai trò dẫn dắt của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026.

"Giá trị thực chất của các hiệp định thương mại tự do nằm ở việc mở ra thị trường mới, kết nối thêm nhiều người mua, người bán và kiến tạo các hoạt động kinh tế sôi động", Tổng thống José Antonio Kast nhấn mạnh; đồng thời cho biết Chile sở hữu trữ lượng dồi dào các khoáng sản như đồng và lithium, vốn là những nguyên liệu thiết yếu phục vụ quá trình phát triển công nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi năng lượng mà Việt Nam đang đẩy mạnh. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp và chăn nuôi hiện đại của Chile hoàn toàn có khả năng cung ứng ổn định các sản phẩm chất lượng cao như trái anh đào, thịt và cá hồi cho thị trường Việt Nam.

Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast phát biểu tại diễn đàn - Ảnh: Vũ Khuê.

Không dừng lại ở thương mại hàng hóa, Tổng thống José Antonio Kast kêu gọi doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh đầu tư song phương, đặc biệt khuyến khích sự kết nối giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các tổ chức khởi nghiệp.

Giới thiệu sáng kiến thu hút đầu tư mang tên “Choose Chile”, Tổng thống José Antonio Kast khẳng định Chính phủ Chile cam kết bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định và sẵn sàng tạo mọi thuận lợi về hạ tầng để Chile trở thành bàn đạp vững chắc cho doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập thị trường khu vực Mỹ Latinh.

Để hiện thực hóa tầm nhìn của lãnh đạo cấp cao và biến tiềm năng thành những hợp đồng thương mại, dự án đầu tư cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan hữu quan hai nước tập trung khai thác thực chất các ưu đãi từ VCFTA và CPTPP, biến mỗi cuộc gặp gỡ tại diễn đàn thành những đơn hàng và dự án khả thi.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại diễn đàn - Ảnh: Vũ Khuê.

Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu mở rộng hợp tác đầu tư sang các lĩnh vực mũi nhọn như khai khoáng gắn với chế biến sâu, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ phục vụ chuyển đổi xanh, đi kèm với chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực bền vững.

Đồng thời, các cơ quan chức năng hai bên cần phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ những điểm nghẽn về chi phí logistics, khoảng cách vận chuyển, thủ tục hải quan, tiêu chuẩn kỹ thuật và kiểm dịch, qua đó phát huy tối đa vai trò của Chile như một cầu nối vào Nam Mỹ và Việt Nam như một cửa ngõ chiến lược tiến vào thị trường ASEAN đầy năng động.

Cùng chung trăn trở về bài toán hạ tầng và chi phí giao thương, song Liêm cho rằng đây chính là thời điểm vàng để doanh nghiệp hai nước bứt phá, khi Chile đang ưu tiên mở cửa thị trường, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời thúc đẩy kinh tế số và kinh tế xanh.

Để nắm bắt cơ hội này, ông Liêm kiến nghị cộng đồng doanh nghiệp chủ động tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm nhằm hiểu rõ thị hiếu tiêu dùng của nhau. Qua đó, doanh nghiệp có thể tận dụng hiệu quả mạng lưới 28 hiệp định thương mại tự do mà Chile đã ký kết với 64 nền kinh tế, cũng như tiếp cận không gian thị trường ASEAN hơn 650 triệu dân thông qua Việt Nam.

Song song với đó, việc đầu tư nâng cấp kết nối logistics và hạ tầng cảng biển sẽ là chìa khóa giúp rút ngắn thời gian vận chuyển và nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hóa xuất nhập khẩu của cả hai quốc gia.