Việt Nam và Chile chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chiều 16/11, ngay sau Lễ đón chính thức Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Chile.

Tại hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng thống José Antonio Kast thăm chính thức Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/3/1971 – 25/3/2026), tạo xung lực mới đưa quan hệ song phương phát triển sâu rộng và thực chất hơn.

Khẳng định Việt Nam luôn coi Chile là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Mỹ Latinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đồng thời cảm ơn sự ủng hộ quý báu của nhân dân Chile đối với Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

XÁC LẬP 6 TRỤ CỘT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC

Tổng thống José Antonio Kast chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng; khẳng định Chile coi Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, mong muốn phát triển quan hệ cùng có lợi, hướng tới sự phát triển bền vững của hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Chile José Antonio Kast. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng thống Chile cho biết với mạng lưới 35 hiệp định thương mại tự do đã ký kết, Chile sẵn sàng trở thành cửa ngõ kết nối Việt Nam với các nền kinh tế Mỹ Latinh và thế giới.

Đánh giá quan hệ song phương sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và gần 20 năm triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện, hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng quan hệ Việt Nam – Chile đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau không ngừng được củng cố; kinh tế, thương mại tiếp tục giữ vai trò trụ cột, trong khi hợp tác quốc phòng, an ninh, nông nghiệp, văn hóa và giao lưu nhân dân ngày càng mở rộng.

Trên cơ sở đó, hai nhà lãnh đạo quyết định chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam – Chile lên Đối tác chiến lược, đồng thời thống nhất sớm xây dựng kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa và triển khai hiệu quả 6 trụ cột hợp tác gồm: chính trị, ngoại giao; kinh tế, thương mại; nông nghiệp; khoa học – công nghệ; giáo dục và văn hóa; quốc phòng, an ninh.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc song phương các cấp; đẩy mạnh ngoại giao nghị viện, đối ngoại nhân dân; phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại và hợp tác hiện có.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Chile José Antonio Kast. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đồng thời, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp, quốc phòng, an ninh, khoáng sản thiết yếu, tài chính – ngân hàng, kinh tế biển, giao thông – vận tải, văn hóa, du lịch và giáo dục; thúc đẩy đàm phán, tiến tới ký kết các thỏa thuận hợp tác về quốc phòng, an ninh, tài chính, hải quan và khoa học – công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là nền tảng quan trọng đối với an ninh năng lượng, tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp hiện đại và thịnh vượng lâu dài.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai nước đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm quản trị trong khai khoáng thông minh, chế biến sâu khoáng sản thân thiện với môi trường, công nghệ sản xuất và lưu trữ hydro xanh, phát triển điện mặt trời và điện gió.

Về phần mình, Tổng thống José Antonio Kast đề nghị phát huy tối đa hiệu quả của Ủy ban Thương mại tự do Việt Nam – Chile, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước khai thác ưu đãi thuế quan từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Chile và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Hai bên cũng nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, khai khoáng, tài chính, ngân hàng và du lịch.

TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI KINH TẾ GIỮA ĐÔNG Á VÀ MỸ LATINH

Tại cuộc gặp gỡ báo chí sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược thể hiện tầm nhìn chung của hai nước hướng tới hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile Jose Antonio Kast tại cuộc gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả hội đàm Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Trên cơ sở khuôn khổ quan hệ mới, hai bên thống nhất phát huy lợi thế địa kinh tế của mỗi nước, tăng cường kết nối vận tải, hậu cần, dòng tài chính và chuỗi cung ứng giữa Đông Á và Mỹ Latinh, qua đó tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp hai nước.

Hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, nông nghiệp, khoáng sản chiến lược, khoa học – công nghệ, tài chính – ngân hàng, du lịch, quốc phòng, an ninh; đồng thời đẩy mạnh đàm phán các văn kiện hợp tác về thuế, hải quan và những lĩnh vực cùng quan tâm.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí đề cao chủ nghĩa đa phương, Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì tự do, an toàn hàng hải, hàng không và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Các đại biểu tại họp báo. Ảnh: Nhandan.vn

Hai bên cũng thống nhất tăng cường phối hợp tại Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn Hợp tác Đông Á – Mỹ Latinh (FEALAC), các cơ chế do ASEAN dẫn dắt và trong khuôn khổ CPTPP.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược sẽ tạo thêm động lực và khuôn khổ quan trọng để hai nước khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, đưa quan hệ Việt Nam – Chile phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí, Tổng thống José Antonio Kast nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ phản ánh tầm nhìn chiến lược của hai nước. Chile mong muốn mở rộng đầu tư, tạo thêm việc làm thông qua phát triển nông nghiệp, tăng cường hợp tác khai khoáng, kết nối hệ thống hải cảng, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ.

Nhân dịp này, Tổng thống José Antonio Kast trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sớm thăm Chile. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vui vẻ nhận lời và mời Tổng thống Chile trở lại Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Hai bên nhất trí trao đổi cụ thể về thời điểm các chuyến thăm qua đường ngoại giao.