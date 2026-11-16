Việt Nam và Canada thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tư pháp

Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: PHẠM KIÊN)

Chuyến thăm của Đoàn diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Canada vừa được nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào tháng 9/2026, mở ra những cơ hội mới để hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác pháp luật và tư pháp.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm lần này của Đoàn sẽ góp phần củng cố sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và tạo thêm động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Tòa án hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Điểm lại một số kết quả trong quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam-Canada thời gian qua, Chánh án Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao nội dung Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Canada ngày 24/9/2026, trong đó hai bên xác định tám trụ cột hợp tác, bao gồm các lĩnh vực quan trọng như chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, khoa học và công nghệ, giáo dục, văn hóa, quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật và tư pháp. Những định hướng hợp tác này không chỉ phản ánh sự phát triển toàn diện của quan hệ song phương mà còn tạo nền tảng thuận lợi để các cơ quan hai nước, trong đó có hệ thống Tòa án, tăng cường hợp tác chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng phát biểu. (Ảnh: PHẠM KIÊN)

Đáng chú ý, Tuyên bố chung đã đề cập cụ thể và hoan nghênh việc tiếp tục triển khai Dự án “Nâng cao năng lực tư pháp Việt Nam-Canada”. Đây là một định hướng hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm và kỳ vọng của lãnh đạo cấp cao hai nước đối với hợp tác trong lĩnh vực tư pháp. Đồng thời, đây cũng là cơ sở chính trị thuận lợi để Tòa án hai nước tiếp tục phát huy những kết quả hợp tác đã đạt được, chủ động nghiên cứu và triển khai các sáng kiến hợp tác mới, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các cam kết và định hướng lớn trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Canada.

Chia sẻ về một số thành tựu nổi bật và định hướng của hệ thống Tòa án Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao mong muốn hai bên tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả, phù hợp những định hướng hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất; tiếp tục duy trì và tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và trao đổi chuyên môn giữa Tòa án hai nước; phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả Dự án “Nâng cao năng lực tư pháp Việt Nam-Canada” giai đoạn 2025-2030, hợp tác trao đổi kinh nghiệm về triển khai Tòa án chuyên biệt...

Chánh án đánh giá, đây là một trong những nội dung hợp tác trọng tâm giữa Tòa án hai nước trong giai đoạn hiện nay. Việc triển khai Dự án cần tiếp tục bám sát nhu cầu thực tiễn và các ưu tiên cải cách tư pháp của Việt Nam, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của các hoạt động hợp tác; đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm về áp dụng pháp luật quốc tế, thực hiện các điều ước quốc tế và thông lệ tư pháp quốc tế, đặc biệt trong giải quyết các vụ việc dân sự, thương mại có yếu tố nước ngoài...

Chánh án Tòa án tối cao Canada Richard Wagner phát biểu. (Ảnh: PHẠM KIÊN)

Chánh án Nguyễn Văn Quảng mong muốn trong thời gian tới, Tòa án hai nước sẽ tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cùng đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền tư pháp mỗi nước cũng như quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Canada.

Tại hội đàm, Chánh án Tòa án tối cao Canada Richard Wagner cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình của Chánh án Nguyễn Văn Quảng và Tòa án nhân dân tối cao, khẳng định căn cứ vào Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Canada, hai bên sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp, tăng cường trao đổi giữa các cơ quan hữu quan, phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả Dự án “Nâng cao năng lực tư pháp Việt Nam-Canada” giai đoạn 2025-2030.

Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi kinh nghiệm thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp; tăng cường hợp tác để nâng cao năng lực đội ngũ thẩm phán, tiếp cận bối cảnh chuyển đổi số, khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng, đây là thách thức lớn của hệ thống tư pháp các nước trên thế giới. Cùng với đó, hệ thống tư pháp hai nước cũng tăng cường phối hợp chặt chẽ để phòng, chống hiệu quả các hành vi vi phạm lợi dụng không gian mạng, cần hợp tác để giải quyết các tội phạm xuyên biên giới.