Việt Nam và Canada mở rộng không gian hợp tác quốc phòng

Ngày 3-11, tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, ngày 2-11 (theo giờ địa phương), tại trụ sở Bộ Quốc phòng Canada, Thủ đô Ottawa, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và bà Natasha Kim, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Canada đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Canada lần thứ 4.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Canada. Ảnh: M.T

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam và Canada phát triển mạnh mẽ, không ngừng được củng cố và tăng cường trên cơ sở tin cậy, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích của nhân dân hai nước. Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Canada vào tháng 9-2026 tạo xung lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có quan hệ hợp tác quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu tại đối thoại. Ảnh: M.T

Bà Natasha Kim nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của đối thoại lần này trong việc triển khai những nội dung hợp tác đã được lãnh đạo Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước thống nhất; đồng thời khẳng định vai trò trụ cột của quan hệ hợp tác quốc phòng trong tổng thể quan hệ tốt đẹp, Đối tác Chiến lược Việt Nam – Canada.

Tại đối thoại, hai bên đánh giá, trên cơ sở các thỏa thuận cũng như cam kết của lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước, quan hệ quốc phòng song phương giữa hai nước thời gian qua được thúc đẩy, triển khai thực chất, hiệu quả.

Thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, trọng tâm là đưa những lĩnh vực đã có nền tảng hợp tác đi vào chiều sâu, đồng thời mở ra những hướng hợp tác mới phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi nước; tập trung vào một số nội dung. Đó là trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; các cơ chế đối thoại - tham vấn; hợp tác đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hợp tác giữa các quân, binh chủng; cứu hộ - cứu nạn; an ninh mạng; công nghiệp quốc phòng; tiếp tục tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trong các cơ chế, diễn đàn hợp tác đa phương về quốc phòng - an ninh.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Canada Natasha Kim phát biểu tại đối thoại. Ảnh: M.T

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng gởi lời cảm ơn Bộ Quốc phòng Canada đã dành cho Việt Nam nhiều suất học bổng, theo khuôn khổ Chương trình Hợp tác và Đào tạo quân sự (MTCP), góp phần nâng cao trình độ và năng lực hội nhập quốc tế của các học viên, sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trân trọng chuyển lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam mời Bộ trưởng Quốc phòng Canada thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm thích hợp.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cũng hoan nghênh lãnh đạo Bộ Quốc phòng, quân đội Canada tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 tại Hà Nội vào tháng 12 tới và các doanh nghiệp quốc phòng Canada tham gia trưng bày sản phẩm tại triển lãm.

Bà Natasha Kim cho biết Canada sẽ cử phái đoàn cấp cao cùng một số doanh nghiệp tham dự triển lãm.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Canada Natasha Kim trao đổi Biên bản Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Canada lần thứ 4. Ảnh: M.T

Tại đối thoại, hai bên cũng đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định, Việt Nam luôn kiên định và duy trì lập trường giải quyết các bất đồng trên biển bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS); thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Bà Natasha Kim cho biết Canada đánh giá cao vị trí của ASEAN và vai trò của Việt Nam đối với hòa bình ổn định của khu vực, mong muốn Việt Nam tiếp tục ủng hộ Canada đóng góp nhiều hơn nữa đối với khu vực.

Kết thúc đối thoại, hai trưởng đoàn đã ký Kế hoạch Hợp tác quốc phòng giai đoạn 2027-2029 và Biên bản Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Canada lần thứ 4