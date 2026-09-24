Việt Nam và Canada mở rộng hợp tác giáo dục

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Hợp tác thời gian tới được định hướng mở rộng sang đào tạo tiến sĩ, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực công nghệ bậc cao.

Nền tảng hợp tác ngày càng được củng cố

Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD&ĐT) cho biết, Canada hiện có 155 trường đại học, trong đó 80 đại học công lập và 39 đại học tư thục; 134 trường cao đẳng công lập và khoảng 200 trường cao đẳng tư thục. Số sinh viên đại học của Canada hơn 2 triệu người trong năm học 2022-2023; số sinh viên cao đẳng khoảng hơn 2 triệu trong năm học 2022-2023. Đáng chú ý, có 18.000 công dân Việt Nam đang học tập tại Canada, đứng thứ 7 về số lượng sinh viên quốc tế tại quốc gia này.

Hợp tác giáo dục Việt Nam - Canada được triển khai trên cơ sở nhiều văn bản đã ký kết. Trong đó có Hiệp định hợp tác giáo dục giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Bang Quebec ký ngày 1/4/2004; Thỏa thuận thúc đẩy cơ hội hợp tác giáo dục và trao đổi song phương giữa Bộ GD&ĐT và Chính quyền Bang British Colombia, Canada ký năm 2021.

Năm 2024, Bộ GD&ĐT và Chính quyền Bang Quebec ký Thỏa thuận hợp tác giáo dục đại học. Ngày 18/2/2025, hai bên tiếp tục ký Thỏa thuận hợp tác giáo dục đại học giữa Bộ GD&ĐT và Chính quyền Bang Saskatchewan, Canada.

Trên nền tảng các thỏa thuận, hợp tác đào tạo, học bổng và trao đổi đoàn được triển khai với nhiều hình thức.

Về liên kết đào tạo, hiện có 1 chương trình chính thức do Bộ GD&ĐT phê duyệt còn hiệu lực giữa Đại học Thompson Rivers University và Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh.

Trong lĩnh vực học bổng, theo Thỏa thuận hợp tác giáo dục đại học giữa Bộ GD&ĐT và Chính quyền Bang Quebec, mỗi năm có từ 12-20 học bổng dài hạn đào tạo bậc đại học và sau đại học theo diện giảm phí. Bộ GD&ĐT đăng thông tin, tuyển chọn hồ sơ gửi phía Canada lựa chọn và thông báo kết quả.

Học bổng ASEAN - SEED dành cho sinh viên học tập hoặc nghiên cứu tại Canada trong khoảng thời gian 4 tháng hoặc một học kỳ. Học bổng bao gồm các chi phí như vé máy bay, chi phí sinh hoạt, bảo hiểm y tế và phí thị thực, với giá trị lên đến 10,200 đô la.

Từ năm 2018 đến năm 2024, tổng cộng 616 sinh viên đến từ các quốc gia thành viên ASEAN đã hoàn thành chương trình SEED tại Canada, trong đó có 145 sinh viên đến từ Việt Nam. Đối với học bổng theo Đề án 89, đến nay chưa có ứng viên nào.

Năm 2025, Bộ GD&ĐT Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác về giáo dục đại học với Chính quyền Bang Saskatchewan, Canada.

Tăng cường trao đổi, hướng tới đào tạo tiến sĩ

Trong giai đoạn 2022-2025, Việt Nam và Canada thường xuyên trao đổi các đoàn công tác cấp Bộ/Vụ và các đoàn trường.

Năm 2024, đoàn 24 trường đại học Canada tham dự Diễn đàn và Triển lãm giáo dục đại học tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh; đoàn các trường đại học Việt Nam tham dự Hội nghị quốc tế về giáo dục đại học tại Canada. Cùng năm, đoàn công tác của Bộ Giáo dục Đại học Bang Quebec sang thăm và làm việc tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2025, đoàn công tác của Bộ Giáo dục đại học Bang Saskatchewan do Thứ trưởng Bộ làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam vào tháng 3/2025. Đoàn công tác của Chính quyền Bang Saskatchewan do Bộ trưởng Thương mại làm Trưởng đoàn cũng sang thăm và làm việc tại Việt Nam vào tháng 2/2025.

Tháng 11/2025, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT và 12 trường đại học Việt Nam tham dự Hội nghị quốc tế về giáo dục đại học tại Quebec, Canada. Đoàn tham gia nhiều hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị và được các quốc gia đánh giá rất cao.

Sau Hội nghị, các trường đại học xếp hạng cao của Canada và thế giới đã kết nối và đề xuất hợp tác đào tạo Tiến sĩ theo Đề án 89 của Chính phủ Việt Nam. Dự kiến tháng 10/2026, Bộ GD&ĐT sẽ ký với gần 10 trường đại học Canada để hợp tác đào tạo Tiến sĩ theo Đề án 89.

Bên cạnh hợp tác đào tạo và trao đổi học thuật, Canada có hoạt động đầu tư trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam. Hiện có 4 trường quốc tế sử dụng chương trình Canada tại TP Hồ Chí Minh và 1 trường song ngữ Toronto, Canada tại Hà Nội.

Một số cơ sở giáo dục Việt Nam cũng duy trì trao đổi, hợp tác với các trường đại học Canada, gồm Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Trường Đại học Vin Uni, Trường Đại học Trà Vinh, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Kinh tế TP.HCM, Trường Đại học Thủy lợi... Các trường triển khai hợp tác đào tạo theo hình thức 2+2, 3+1 và các chương trình trao đổi sinh viên.

Từ những kết quả đã đạt được, hợp tác giáo dục Việt Nam - Canada được định hướng tiếp tục mở rộng trong thời gian tới. Trọng tâm là thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ các thỏa thuận đã ký kết với Chính phủ Bang Quebec, British Colombia và Saskatchewan; tăng cường hợp tác giữa các trường đại học hai nước trong các chương trình liên kết, phối hợp đào tạo tiến sĩ theo Đề án 89.

Hai bên cũng được định hướng tăng cường kết nối các cơ sở giáo dục Việt Nam với các cơ sở giáo dục đại học Canada trong đào tạo các ngành khoa học công nghệ, chíp bán dẫn, AI và công nghệ bậc cao; đẩy mạnh các chương trình liên kết đào tạo, hợp tác giáo dục, trao đổi giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh.

Bên cạnh đó, Việt Nam khuyến khích tăng cường đầu tư của Canada vào lĩnh vực giáo dục, đồng thời khuyến khích các đại học có danh tiếng của Canada mở phân hiệu tại Việt Nam.